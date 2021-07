Andersen Global baut Präsenz in den Vereinigten Arabischen Emiraten aus

Mit Niederlassungen in Abu Dhabi und Dubai verfügt IBRAHIM & PARTNERS über eine der führenden Praxisgruppen für den Bereich M&A im Land. Die Kanzlei wurde 2018 gegründet und wird von Managing Partner Ahmed Ibrahim geleitet, der zuvor die M&A-Praxisgruppe bei einer der größten Kanzleien in den VAE und im Nahen Osten geleitet hat. Darüber hinaus wurde Ahmed von Chambers and Partners im Jahr 2021 als „Band 1 Capital Markets“-Anwalt eingestuft und zuvor von Legal 500 im Jahr 2018 als „Tier 1 Capital Markets“-Anwalt eingestuft.

Andersen Global schließt eine Kooperationsvereinbarung mit der Full-Service-Anwaltskanzlei IBRAHIM & PARTNERS in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) ab und erweitert damit die bestehenden Kapazitäten der Organisation durch ihre Mitgliedsfirmen und Kooperationspartner in der Region.

Die Kanzlei wurde darüber hinaus regelmäßig von Chambers and Partners, The Legal 500 und IFLR1000 ausgezeichnet. Die Expertise der Anwälte umfasst die Bereiche Prozessführung, Arbeitsrecht, Bank- und Finanzwesen, Private Equity und Fonds, Öl und Gas, Bauwesen, Energie und Steuern. Ihr Kapitalmarktteam ist eines der aktivsten Kapitalmarktteams in den Vereinigten Arabischen Emiraten und hat fast alle Börsengänge und Bezugsrechtsemissionen des Landes begleitet, darunter zwei Emittenten aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, die an der Londoner Börse gelistet sind.

„Unsere Mandanten sind von unserem Zusammenspiel aus juristischem Wissen, kaufmännischer Kompetenz und Branchenkenntnis überzeugt, was sich in den umfassenden, innovativen Lösungen unserer Experten widerspiegelt“, so Ahmed. „Die Zusammenarbeit mit Andersen Global ermöglicht es uns, unsere Mandanten mit Anforderungen, die mehrere Jurisdiktionen betreffen, auf nahtlose Weise zu bedienen, und positioniert unsere Kanzlei weiter als Benchmark-Organisation, die den Standard für erstklassige, maßgeschneiderte Lösungen in den Vereinigten Arabischen Emiraten setzt.“

„IBRAHIM & PARTNERS konkurrieren mit einigen der größten Anwaltskanzleien in der Region, und ihr Dienstleistungsangebot wird es uns ermöglichen, unseren Mandanten weiterhin ein breites Spektrum an unabhängigen, integrierten Lösungen anzubieten“, fügte Mark Vorsatz, Vorsitzender von Andersen Global und CEO von Andersen, hinzu. „Ihre regionale Präsenz und grenzüberschreitende Expertise stärken unsere bestehende Plattform, während sich diese Region weiter zu einem globalen Schlüsselmarkt entwickelt.“

Andersen Global ist ein internationaler Verband von rechtlich eigenständigen, unabhängigen Mitgliedsfirmen, die sich aus Steuer- und Rechtsexperten auf der ganzen Welt zusammensetzen. Andersen Global wurde 2013 von der US-amerikanischen Mitgliedsfirma Andersen Tax LLC gegründet, beschäftigt derzeit mehr als 8.000 Fachleute weltweit und ist über seine Mitgliedsfirmen und Kooperationspartner an über 280 Standorten vertreten.

