SoftServe erhält die Auszeichnung „Google Cloud Specialization Partner of the Year“ für maschinelles Lernen

SoftServe , eine führende digitale Instanz und Beratungsfirma und Google Cloud Premier Partner, hat die Auszeichnung „Google Cloud Global Specialization Partner of the Year – Machine Learning“ 2020 gewonnen.

„Es ist eine Ehre, diese Auszeichnung von Google Cloud zu erhalten, die unsere Innovation im Bereich des maschinellen Lernens und unsere Erfahrung, Unternehmen dabei zu helfen, die Vorteile von Google Cloud zu verstehen und umfassend zu nutzen, würdigt“, sagte Todd Lenox, VP des Bereichs Alliances and Partnerships bei SoftServe. „SoftServe versorgt unsere Kunden nicht nur mit innovativen Lösungen, die es ihnen ermöglichen, schnell, kosteneffizient und mit größerer Effektivität zu arbeiten, sondern bietet auch die kontinuierliche Weiterbildung und den Support, um ihren langfristigen Erfolg sicherzustellen.“

„Google Cloud Specializations sind eine Auszeichnung für exzellente Partner und nachweisliche Kundenerfolge in einem bestimmten Produktbereich oder einer bestimmten Branche“, sagt Carolee Gearhart, Global Channel Chief bei Google Cloud. „Aufgrund des nachweislichen, wiederholbaren Kundenerfolgs und der starken technischen Fähigkeiten freuen wir uns, SoftServe als Machine Learning Specialization Partner of the Year auszuzeichnen.“

SoftServe entwickelt und liefert Lösungen für maschinelles Lernen für gemeinsame Kunden in unterschiedlichen Branchen, von Finanzdienstleistungen und Fertigung bis hin zum Gesundheitswesen und Einzelhandel, und erweckt die Technologie anhand von realen Anwendungsfällen aus der Praxis zum Leben. Im Bereich Finanzdienstleistungen hat SoftServe eine Vielzahl von Lösungen entwickelt, wie z. B. eine personalisierte Empfehlungs-Engine, die Kunden bei der Auswahl der richtigen Anlagestrategien unterstützt und die Geschwindigkeit und Qualität des Services verbessert. In der Fertigung wird die Google Cloud Vision API bei Ferninspektionen zur vorbeugenden Wartung und im Bereich Gesundheit und Sicherheit der Mitarbeiter eingesetzt, um diese in schwierigen Umgebungen zu unterstützen. Einem globalen Hersteller hat SoftServe es sogar ermöglicht, die Verschwendung im Produktionsprozess um 20 % zu reduzieren, was nicht nur die Profitabilität verbessert, sondern den Prozess auch nachhaltiger macht. Im Gesundheitswesen ermöglicht die Expertise des Unternehmens den Kunden eine verbesserte Wahrnehmung der Bevölkerung, ein besseres Verständnis und ein besseres operatives Management, wodurch die Medikamentenentwicklung beschleunigt und der Übergang zu einer wertorientierten Gesundheitsversorgung gefördert wird. Im Energiesektor können Kunden mithilfe von umsetzbaren Erkenntnissen fundierte Entscheidungen treffen, die die Effizienz und Geschwindigkeit von Exploration, Bohrung und Produktion verbessern.