Trina Solar veröffentlicht das 210 Vertex White Paper 2.0 und setzt damit Maßstäbe für Hochleistungsmodule in der PV-Industrie

Changzhou, China (ots/PRNewswire) - Am 20. Juli 2021 hat Trina Solar, der

weltweit führende Anbieter von PV- und Smart-Energy-Gesamtlösungen, weltweit das

210 Vertex White Paper 2.0 veröffentlicht, mit dem Ziel, der Branche den Wert

der 210 Ultrahohe Leistung für die Industrie darzustellen.



Die 210 Ultra-High-Power-Module haben seit der Veröffentlichung des 210 Vertex

White Paper 1.0 im vergangenen Jahr einen bedeutenden Durchbruch in

Produktionskapazität, Leistung und Akzeptanz bei Kunden erzielt. White Paper 2.0

konzentriert sich darauf, die vielfältigen Aspekte von Innovation und voller

Zuverlässigkeit von Ultra-Hochleistungsmodulen zu veranschaulichen. Sie setzt

neue Maßstäbe und treibt die Technologie der Photovoltaik-Industrie weiter

voran.





https://www.trinasolar.com/sites/default/files/20210719165500.jpgInnovation 1: 210 spielt eine führende Rolle in vielfältiger Layout-Gestaltungfür alle AnwendungsbereicheTraditionelle Module übernehmen das Layout-Design von 6*10 oder 6*12, während210 Vertex-Module ein unterschiedliches Layout-Design von 5*8, 5*10, 5*11, 6*10und 6*11 usw. einführen, basierend auf der Funktion von 210mm Siliziumwafern.Einerseits können diese Designs mit der Halbschnitt- oder1/3-Schnitt-Zelltechnologie übereinstimmen, um unterschiedlicheAnwendungslösungen für Kunden zu bieten. Auf der anderen Seite sind dieseLayouts entworfen, um die elektrische Leistung der Module auszugleichen, Fläche,Gewicht und andere Eigenschaften zu optimieren und dieInstallationskompatibilität zu verbessern. Dies kann auch zusätzliche Kosteneliminieren und die Lieferbeschränkungen von Schlüsselmaterialien vermeiden.Unter allen Anwendungsszenarien liegen 210 Vertex-Module 40-90W über demdurchschnittlichen Branchenniveau und schaffen so mehr Mehrwert für die Kunden.Innovation 2: Module mit hoher Stringleistung sind auf Systemlogik ausgelegt, umden Systemwert zu steigernDer Kernfaktor bei der Senkung der BOS-Kosten ist die Erhöhung derStringleistung. Von Zellen und Modulen bis hin zu Strings, Arrays und demgesamten PV-Kraftwerk ist der String eine Basis-Schaltungseinheit einerPV-Anlage. Die Stringleistung kann aufgrund des Designs von Niederspannung undhohem Strom deutlich erhöht werden. Je höher die Stringleistung bei gleicherInstallationsmenge ist, desto weniger Strings werden benötigt, so dass dieBOS-Kosten sinken. In Verbindung mit geringeren BOS-Kosten fallen auch dieKosten für Tracker, Pfahlfundamente, Kabel und Arbeitskräfte für das Downstream.Die Stringleistung von 600W+ Modulen ist 41% höher als die anderer Module in der