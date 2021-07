Tigo Energy erweitert Portfolio mit Leistungselektronik auf Modulebene für Solarinstallateure weltweit

Tigo Energy, Inc., der branchenweit führende Händler von Flex MLPE (Leistungselektronik auf Modulebene), hat heute die weltweite Marktverfügbarkeit der Geräte Tigo TS4-A-F und TS4-A-2F für Sicherheitsabschaltungen (Rapid Shutdown Devices, kurz RSD) bekannt gegeben. Mit der erweiterten Verfügbarkeit beider Produkte wird die Brandsicherheit für branchenführende Solarmodule mit bis zu 700 Watt (Tigo TS4-A-F) sowie für zwei PV-Module mit bis zu 500 Watt (Tigo TS4-A-2F) unterstützt. Mit dieser Veröffentlichung sowie mit Tigo TS4-A-O bietet Tigo jetzt weltweit ein vollständiges Produktpaket an.

Mit der Plattform Tigo Energy TS4 werden die Vorteile von PV-Systemen für Installateure maximiert. Tigo bietet mit Installationen in Größen von weniger als 10 kW bis zu mehr als 10 MW auf sämtlichen Kontinenten sowie mit der Möglichkeit einer Installation in weniger als 10 Sekunden pro Modul ein international bewährtes, erprobtes und zuverlässiges Produktportfolio an. Außerdem können Tigo-Produkte mit mehr als 300 Wechselrichtermodellen von 20 verschiedenen Händlern verbunden werden. Das Unternehmen bietet bisher Produkte für Optimierungen sowie für Sicherheitsabschaltungen in Nordamerika an, erweitert dieses komplette Portfolio aber nun auf internationale Märkte und ergänzt die beliebte Optimierungslösung um eine Option für Sicherheitsabschaltungen.