Experian weltweit als „Great Place to Work“ anerkannt

Experian erhielt in allen Regionen weltweit die Anerkennung als ein Great Place to Work. In diesem Jahr nahm Experian zum ersten Mal an der weltweiten „Great Place to Work"-Umfrage teil und wurde in 211 Ländern anerkannt. Dazu gehören auch unsere größten Märkte, die USA, das Vereinigte Königreich, Brasilien, Indien, Südafrika, Italien und Australien. Great Place to Work definiert einen großartigen Arbeitsplatz als eine Organisation, wo die Mitarbeiter empfinden, dass ihnen Vertrauen und Wertschätzung geschenkt wird. Bemessen werden die Erlebnisse der Mitarbeiter in fünf Bereichen – Glaubwürdigkeit, Respekt, Fairness, Stolz und Kameradschaftsgeist. Jacky Simmonds, Chief People Officer von Experian, sagte: „Wir sind begeistert davon, in mehr als 20 Ländern Great Place to Work-Certified zu sein. Es gehört zu unseren Ambitionen, eines der besten Unternehmen zu sein, für die man arbeiten kann, und daher sind wir hoch erfreut, zu sehen, dass wir im Vergleich mit einigen der besten Arbeitsplätze der Welt sehr gut dastehen. Diese Ergebnisse beruhen auf den Bezeugungen unserer Mitarbeiter, ihrer harten Arbeit und ihrem Engagement dafür, Experian zu einem großartigen Arbeitsplatz zu machen." „Wir beglückwünschen Experian zur Erlangung seiner Zertifizierung", so Benedict Gautrey, Geschäftsführer von Great Place to Work UK. „Organisationen, die das Mitarbeitererlebnis in den Mittelpunkt ihres Geschäfts stellen, gewinnen das Vertrauen ihrer Mitarbeiter und sind im Gegenzug wirklich in der Lage, eine großartige Arbeitsplatzkultur aufzubauen, die hervorragende Geschäftsergebnisse hervorbringt." Great Place to Work ist die globale Autorität hinsichtlich Arbeitsplatzkultur, Mitarbeitererlebnis und der Verhaltensweisen der Führungskräfte, von denen erwiesen ist, dass sie für marktführende Erträge und eine Steigerung bei Innovationen sorgen. Anmerkungen für Redakteure [1] Experian war „Great Place to Work-Certified" in Argentinien, Australien, Brasilien, Bulgarien, Chile, China, Costa Rica, Deutschland, Indien, Indonesien, Irland, Italien, Kolumbien, Malaysia, Monaco, Peru, Russland, Südafrika, Singapur, den USA und dem Vereinigten Königreich. Über Experian Experian ist der führende globale Anbieter von Informationsdienstleistungen. In den großen Momenten des Lebens – vom Kauf eines Hauses oder Autos über die Finanzierung des Studiums eines Kindes bis hin zum Ausbau eines Geschäfts durch die Kontaktaufnahme mit neuen Kunden – ermöglichen wir den Verbrauchern und unseren Kunden die Verwaltung ihrer Daten mit Zuversicht. Wir verhelfen Einzelpersonen zur Übernahme der Kontrolle über ihre Finanzen und zum Zugang zu Finanzdienstleistungen, Unternehmen zu Wachstum und intelligenteren Entscheidungen, Kreditgebern zur verantwortungsbewussteren Vergabe von Krediten und Organisationen zur Verhinderung von Identitätsbetrug und Kriminalität. Wir haben 17.800 Mitarbeiter in 44 Ländern und investieren täglich in neue Technologien, talentierte Mitarbeiter und Innovationen, um allen unseren Kunden zur Optimierung jeder Chance zu helfen. Wir sind an der Londoner Börse notiert (EXPN) und sind Bestandteil des FTSE-100-Index. Erfahren Sie mehr unter www.experianplc.com oder besuchen Sie unseren globalen Content-Hub in unserem globalen Nachrichtenblog, wo Sie die neuesten Nachrichten und Erkenntnisse des Konzerns finden. Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210720006292/de/





