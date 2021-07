Allianz, Kainantu Resources, Muenchener Rück – Die 10 Milliarden Katastrophe!

Unbeschreibliche Bilder von Zerstörung machen sich in Deutschland breit. Menschen verlieren über Nacht ihr Zuhause, Hab & Gut und manchmal auch die gesamte Existenz. Nur die Klimaveränderung als Begründung heranzuziehen wäre einseitig argumentiert, …

