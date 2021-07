Interview Barsele Minerals: 'Ich habe noch nie ein Projekt mit derart guten Rahmenbedingungen gesehen'

Barsele Minerals betreibt ein vielversprechendes Gold-Projekt in Nord-Schweden und verfügt bereits heute über 2,5 Mio. Unzen Gold. Bislang betrieb das kanadische Unternehmen das Barsele-Projekt mit Agnico Eagle, doch inzwischen besteht eine …

Barsele Minerals betreibt ein vielversprechendes Gold-Projekt in Nord-Schweden und verfügt bereits heute über 2,5 Mio. Unzen Gold. Bislang betrieb das kanadische Unternehmen das Barsele-Projekt mit Agnico Eagle, doch inzwischen besteht eine Vereinbarung, 100% des Gold-Projekts, das auch Industriemetalle bietet, zu erwerben. Über die Hintergründe des Deals, das weitere Explorationspotenzial, die besonderen Rahmenbedingungen in Schweden und warum es in den nächsten Wochen rund um Barsele spannend wird, sprachen wir mit President und CEO Gary Cope.Lesen sie den Artikel hier weiter