Software AG Q2 Revenue, EBIT Better Than Consensus; Outlook Unchanged (PLX AI) – Software AG delivers double-digit revenue growth in its Digital Business.Software AG guidance unchangedQ2 revenue EUR 218 million vs. estimate EUR 199 millionQ2 EBIT EUR 50.1 million vs. estimate EUR 38 millionQ2 adjusted EBITA EUR 60.8 …