Im Rahmen ihrer Marktstrategie für die Schweiz wird Julius Bär ihr Real-Estate-Dienstleistungsangebot erweitern, das bisher auf Hypothekarfinanzierungen fokussiert war. Dafür erwirbt die Gruppe in einem ersten Schritt einen 83%-Anteil an Kuoni Mueller & Partner (KMP), einem führenden integrierten Immobiliendienstleister mit Sitz in Zürich. Dominik Weber, der aktuelle Mehrheitseigentümer und CEO von KMP, wird bei Julius Bär die neue Position des Head Real Estate Advisory übernehmen.

Zürich, 21. Juli 2021 - Um dem wachsenden Bedarf an umfassenden Immobilienlösungen in der Schweiz gerecht zu werden, wird Julius Bär eine neue Einheit schaffen, die sich ganz dieser wichtigen Anlageklasse widmet. Sie wird ihr Angebot von der schon heute angebotenen Hypothekarfinanzierung auf die Abdeckung des gesamten Lebenszyklus von Immobilien ausweiten, einschliesslich Beratung, Vermittlung, Finanzierung und Strukturierung sowie damit verbundene Dienstleistungen wie Investment Management, Bewertung und spezialisierte Immobilienbewirtschaftung.



Julius Bär wird diese Dienstleistungen gemeinsam mit KMP erbringen, an der sie eine Mehrheitsbeteiligung von 83% erwerben wird. Über den Preis der Transaktion mit KMP, die profitabel ist, wurde Stillschweigen vereinbart; die Akquisition wird jedoch keinen materiellen Einfluss auf die Kapitalquoten von Julius Bär haben. Die neue Tochtergesellschaft wird einen zentralen Bestandteil des Real-Estate-Angebots von Julius Bär bilden und dabei als strategischer Partner in den Bereichen Immobilienbewertung, Bewirtschaftung und Vermittlung von kommerziellen- und Wohnimmobilien fungieren, letzteres sowohl via traditionelle als auch digitale Kanäle wie die bestehende KMP-Plattform Maklando. Im Vermittlungsgeschäft von Wohnimmobilien soll die starke KMP-Präsenz im Grossraum Zürich auf den französischsprachigen Teil der Schweiz ausgeweitet und auch im Tessin eine Marktabdeckung aufgebaut werden. Julius Bär wird im Immobilienbereich weiterhin mit Drittanbietern zusammenarbeiten und somit auch in Zukunft den Ansatz einer offenen Architektur verfolgen.