---------------------------------------------------------------------------

MEDIENMITTEILUNG - Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Lalique Group übernimmt das Hotel/Restaurant von Château Lafaurie-Peyraguey und eröffnet The Glenturret Lalique Restaurant - Erweiterung des Gastronomie- und Hotelleriebereichs der Gruppe



Zürich, 21. Juli 2021 - Die in der Kreation, der Entwicklung, der Vermarktung und dem weltweiten Vertrieb von Luxusgütern tätige Lalique Group SA (SIX: LLQ) hat das in der Bordeaux-Region ansässige Hotel/Restaurant Château Lafaurie-Peyraguey, das bereits seit 2018 auf Lizenzbasis unter der Marke Lalique auftritt, übernommen. Lalique Group eröffnet zudem Ende Juli das neue The Glenturret Lalique Restaurant in Schottland. Damit stärkt die Gruppe ihre Diversifikation im Bereich Hospitality weiter. Dieser umfasst nun vier exklusive Betriebe, welche die Lalique-Welt verkörpern und die Bekanntheit der Marke fördern.



Das 5-Sterne-Hotel/Restaurant Château Lafaurie-Peyraguey eröffnete im Juni 2018 auf Lizenzbasis unter der Marke Lalique seine Tore. Das über 400-jährige Château verfügt über drei Suiten und zehn Gästezimmer sowie ein Michelin-Restaurant für 40 Gäste. Die kürzlich neu eröffnete Sommerterrasse im Innenhof bietet Platz für bis zu 70 Gäste. Das Château/Restaurant wird von Sternekoch Jérôme Schilling geleitet, der zuvor als stellvertretender Chefkoch der ebenfalls zur Gruppe gehörenden Villa René Lalique tätig war. Das Hotel, das auch über die Relais & Châteaux-Auszeichnung verfügt, wurde im Lalique-Stil möbliert und dekoriert. Das knapp 40 Kilometer von Bordeaux entfernte Château, dessen Sauternes-Wein seit 1855 als 1er Grand Cru Classé klassifiziert ist, verfügt über eine Vinothek und eine Lalique Boutique und zieht jedes Jahr Besucher aus der ganzen Welt an.