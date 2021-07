Prodigy Technovations kündigt QSPI-, SMI-, SM-Bus-, JTAG-Exerciser und Protocol Analyzer an

BANGALORE, Indien, 21. Juli 2021 /PRNewswire/ -- Die in Bangalore, Indien, ansässige Prodigy Technovations Pvt. Ltd. stellt PGY-QSPI-EX-PD , PGY-SMI-EX-PD , PGY-SMBus-EX-PD und PGY-JTAG-EX-PD vor. Der Exerciser für serielle Busse und der Protocol Analyzer sind für die Entwicklung von Schnittstellen für Consumer-, Automotive- und 5G-Anwendungen vorgesehen. PGY-EX-PD ist eine führende Gerätefamilie, die es den Design- und Testingenieuren ermöglicht, die QSPI-, SMI- (MDIO), SM-Bus- und JTAG-Designs auf ihre Spezifikationen zu testen, indem sie PGY-EX-ED als Master/Slave konfigurieren, Schnittstellenverkehr mit Fehlerinjektionsfähigkeit generieren und Protokollpakete decodieren. Dies ermöglicht es den Validierungsingenieuren, die Schnittstelle mithilfe eines einfach zu bedienenden Werkzeugs zu charakterisieren und zu validieren, um so die Zeit bis zur Markteinführung zu verkürzen. Diese Produkte erweitern die bereits von Prodigy Technovations verfügbaren I3C , SPMI , RFFE , I2C , SPI und UART Exerciser und Protocol Analyzer.

Multidomain View in der Software bietet die komplette Ansicht dieser Schnittstellenprotokollaktivität auf einer einzigen graphischen Benutzeroberfläche. Der Benutzer kann den Exerciser einfach über eine grafische Benutzeroberfläche oder ein Skript für die Erzeugung von Datenverkehr einrichten. Am Analysator kann der Benutzer verschiedene Triggerbedingungen einstellen, um bestimmte Protokollaktivitäten zu erfassen und die Kommunikation zwischen Master und Slave zu decodieren. Die decodierten Ergebnisse werden im Timing-Diagramm und im Protokoll-Listing-Fenster mit Autokorrelation angezeigt. Diese umfassende Informationsanzeige macht den Analysator zum besten Werkzeug der Branche und bietet eine einfach zu bedienende Lösung zum Debuggen dieser seriellen Bus-Designs.

Hauptmerkmale von PGY- QSPI, JTAG , SMI und SM Bus Exerciser und Protocol Analyzer

Möglichkeit der Konfiguration als Master/Host und Slave/Gerät

Unterschiedliche Protokollpakete generieren

Fehlerinjektion wie CRC-Fehler, Paritätsfehler und ACK/NACK-Fehler

Unterstützung der maximalen Datenrate

Skripting für die Automatisierung

Detaillierte Produktinformationen finden Sie unter http://www.prodigytechno.com/

Prodigy Technovations Pvt Ltd. ist ein beitragendes Mitglied der MIPI Alliance und Mitglied der JEDEC, PCISig, SD Association.

Preise, Verfügbarkeit:

Der PGY- QSPI, JTAG , SMI und SM Bus Exerciser und Protocol Analyzer sind ab jetzt bestellbar. Lieferzeit: 6 - 8 Wochen. Für Kostenvoranschläge und Preise schreiben Sie an contact@prodigytechno.com

Informationen zu Prodigy Technovations

Prodigy Technovations ist der führende Anbieter innovativer Protokollanalyselösungen für Mainstream- und neue Technologien wie eMMC , SD , SDIO , UHS II , UFS2.0/3.0/4.0 Wir bieten Lösungen für Protokolldecodierung und PHY-Layer-Tests auf Test- und Messgeräten. Zu den laufenden Bemühungen des Unternehmens gehört die erfolgreiche Implementierung innovativer und umfassender Protokollanalyse-Lösungen unter Verwendung neuester Hardware-Technologien.