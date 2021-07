Soldo, führendes europäisches FinTech in Ausgaben- und Zahlungsautomatisierung, schließt die Rekord-Finanzierungsrunde der Serie C mit 180 Millionen US-Dollar unter der Leitung von Temasek ab (FOTO)

Frankfurt (ots) - - Die Investitionsrunde ist die bisher größte in der Kategorie Ausgabenmanagement.



- Die Series-C-Investition wird verwendet, um die internationale Expansion und Produktentwicklung voranzutreiben.