Derartige Kursmuster werden in der Charttechnik häufig wieder in Trendrichtung aufgelöst, für gewöhnlich geschieht das bei 2/3 der maximalen Ausdehnung. Die Zugewinne der letzten Tage könnten einen Hinweis auf einen bevorstehenden Ausbruchsversuch bullischer Marktteilnehmer liefern und im Erfolgsfall ein Folgekaufsignal aktivieren. Auf jeden Fall werden die Ausschläge auf der Unterseite immer kleiner, Schnäppchenjäger wittern offenbar ihre Chance, bevor die Rallye in die nächste Stufe übergeht.

Ausbruch abwarten

Zunächst einmal sollten investierte Anleger ihre bestehenden Long-Positionen enger absichern, hier würde sich ein Niveau nicht höher als 149,00 US-Cents anbieten. Für ein neuerliches Kaufsignal müsste allerdings der Kursbereich um 161,85 US-Cents per Tagesschlusskurs überwunden werden, damit zumindest Aufwärtspotenzial an die aktuellen Jahreshochs bei 166,75 US-Cents freigesetzt werden kann. Übergeordnetes Ziel stellt weiterhin die Marke von 176,85 US-Cents für den Kaffee-Future dar. Ein Rutsch unter die Triggermarke des zurückliegenden Bodens von 144,40 US-Cents könnte allerdings zu schwerwiegenden Folgen führen und Abschläge zurück in den Bereich der beiden gleitenden Durchschnitte EMA 50/200 um 134,45 US-Cents forcieren.