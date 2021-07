2021 New Growth Drivers Fair - Qingdao findet im Juli statt

QINGDAO, China, 21. Juli 2021 /PRNewswire/ -- Die 2021 New Growth Drivers Fair - Qingdao wurde vom 15. bis 17. Juli erfolgreich im Qingdao Cosmopolitan Exposition International Exhibition Center abgehalten, wie bekanntgegeben vom China Council for the Promotion of International Trade Shandong Sub-council.

Unter dem Motto "New Pattern, New Growth Drivers, New Opportunity" präsentierte die Messe die neuesten Produkte und Technologien führender Unternehmen aus zahlreichen Branchen sowie die Erfolge der Zusammenarbeit zwischen multinationalen Unternehmen und der Provinz Shandong. Außerdem wurde eine wichtige Plattform für die Beteiligung multinationaler Konzerne am Übergang von alten zu neuen Wachstumsmotoren geschaffen, die Zusammenarbeit zwischen Industrien in der Provinz Shandong und multinationalen Konzernen gefördert und die Anziehung von Investitionen und Talenten erleichtert. Li Ganjie, stellvertretender Sekretär des Komitees der KPCh der Provinz Shandong und Gouverneur der Provinz Shandong, nahm an der Messe teil und eröffnete offiziell die Veranstaltung.