PRESSEMITTEILUNG

Datum: 21. Juli 2021



Führende börsennotierte Immobiliengesellschaften präsentieren sich auf dem SRC Forum Financials & Real Estate 2021



Frankfurt, 21. Juli 2021 - Die internationale Investorenkonferenz SRC Forum Financials & Real Estate ist zu einer festen Institution für Investment Professionals aus Europa geworden. Auch in diesem Jahr präsentieren sich börsennotierte Unternehmen aus Immobilien- und Finanzbereich aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die ganztägige Veranstaltung findet am Mittwoch, den 8. September 2021 im Frankfurter Hilton Hotel (Hochstraße 4) statt.



Initiator und Gastgeber des 18. Forums Financials & Real Estate ist SRC Research, der führende bankenunabhängige Analyse-Spezialist für Finanz- und Immobilienaktien. SRC Research ist seit weit über fünfzehn Jahren eine die führende Adresse für Aktienresearch im Bereich der Immobilienaktien und ausgesuchter Finanzwerte. Die Gesellschaft wurde unter anderem mit dem renommierten Thomson Reuters Analyst Award als "Number 1 Stock Picker" für Europäische Immobilienaktien in 2017 ausgezeichnet.



Dipl. Kfm. Stefan Scharff, Managing Partner von SRC Research:

"Ich bin stolz darauf, dass sich das SRC Forum seit vielen Jahren als eine der renommiertesten Investorenkonferenzen und Treffpunkte in der Immobilienbranche und am Kapitalmarkt etabliert hat. Die anhaltend hohe Resonanz auf unsere Veranstaltung bestätigt, dass Immobilientitel bei Investoren stark gefragt sind. Die Dynamik der Branche hat dabei in den vergangenen Jahren noch deutlich zugenommen und es haben sich trotz oder gerade wegen Corona neue Investmentopportunitäten eröffnet. Um diese Chancen zu erkennen und zu ergreifen, kommt es mehr denn je auf die Stock Selection an. Unsere Veranstaltung bietet Investoren und auch ausgesuchten Medienvertretern eine optimale Gelegenheit, um spannende Equity Storys näher kennenzulernen und in den direkten Austausch mit den Vorständen zu treten."