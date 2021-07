CEO von Poda informiert über Neuigkeiten aus dem Markt für Heiztabak

Vancouver, British Columbia, 21. Juli 2021 – PODA LIFESTYLE AND WELLNESS LTD. („PODA“ oder das „Unternehmen“) (CSE: PODA, FWB: 99L, OTC PINK: PODAF) freut sich, über die aktuelle Situation am Weltmarkt für Heiztabak aus Sicht von CEO Ryan Selby zu berichten.

CEO Ryan Selby sagt dazu Folgendes: „Angesichts des immer größeren Augenmerks auf risikoreduzierte Produkte setzt die globale Tabakindustrie auch weiterhin verstärkt auf Heiztabakprodukte. Der internationale Tabakriese Philip Morris International („PMI“), Hersteller der Produktlinie IQOS (I Quit Ordinary Smoking = Ich höre mit dem normalen Rauchen auf), hat vor kurzem bekannt gegeben, dass das Unternehmen seit dem 2. Quartal 2021 weltweit mehr als 20 Millionen IQOS-Kunden dazugewinnen konnte. Alleine im 2. Quartal 2021 konnte PMI mehr als 24 Milliarden Stück seiner IQOS-kompatiblen HEETS-Tabaksticks verkaufen und ist auf dem besten Weg, im Gesamtjahr 2021 über 100 Milliarden HEETS-Sticks abzusetzen. IQOS konnte in praktisch jedem Markt, in dem es eingeführt wurde, Marktanteile dazugewinnen, und PMI ist auch für die weitere Zukunft von Heiztabak äußerst optimistisch. PMI hat sich verpflichtet, innerhalb der nächsten fünf Jahre mindestens 50 % seiner Nettoeinnahmen über den Verkauf von risikoreduzierten Produkten (in erster Linie über das IQOS-Produkt) zu erzielen. Außerdem hat sich PMI zum Ziel gesetzt, herkömmliche brennbare Zigaretten bis zum Jahr 2030 zur Gänze aus dem Verkauf zu nehmen.“

Selby weiter: „Das Wachstum des Marktes für Heiztabak ist wirklich erstaunlich. Und ich finde es großartig, ein Produkt zu vermarkten, das meiner Ansicht nach für die Verbraucher noch attraktiver ist als das IQOS-Produkt. Bei unserem Produkt Poda entfällt die Reinigung und Wartung der Geräte zur Gänze; und das ist genau der Knackpunkt bei den IQOS-Kunden. Darüber hinaus sind wir mit unseren eigenen Designs und unseren kostengünstigen Produktionskapazitäten in der Lage, unsere Produkte zu potenziell niedrigeren Preisen als die IQOS-Produkte zu verkaufen, was uns einen weiteren Wettbewerbsvorteil verschafft. Da immer mehr Verbraucher von herkömmlichen brennbaren Zigaretten auf risikoreduzierte Varianten umsteigen, glaube ich, dass Heiztabakprodukte einen möglicherweise enormen Einfluss auf das Leben der 1,3 Milliarden Raucher weltweit haben werden. Da die Heiztabakprodukte den brennbaren Zigaretten immer mehr Marktanteile wegschnappen, bietet das einzigartige Wertversprechen der Poda-Produkte dem Unternehmen eine großartige Chance, zunehmend Marktanteile am Weltmarkt für Heiztabakprodukte dazuzugewinnen.“