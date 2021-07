EQS Group-News: Holcim Group Services Ltd / Schlagwort(e): Sonstiges

Circular Explorer startet Reise zum Schutz des Ozeans



21.07.2021 / 09:00



Erster solarbetriebener Katamaran der von One Earth One Ocean betrieben wird, um Küstengebiete von Plastikmüll zu befreien



Förderung von Bildungs- und Wissenschaftsplattformen für die Meeresforschung



Holcim wird Partner der Solar Impulse Foundation, um saubere Technologien voranzutreiben

Der Circular Explorer, der von One Earth One Ocean entwickelt- und durch Holcim ermöglicht wurde, startet heute seine Mission, den Ozean von Plastikmüll zu befreien und gleichzeitig die Meeresforschung voranzutreiben. Im Sinne der Kreislaufwirtschaft kann der Katamaran täglich vier Tonnen Plastikmüll auffangen und für neue Produkte oder alternative Energien verwerten. Um ein breit angelegtes Handeln zu ermöglichen, beinhaltet er ein Bildungsprogramm, das Schüler als "Changemaker" anspricht, und dient als wissenschaftliches Labor, um die Meeresforschung in Partnerschaft mit führenden Meeresinstituten voranzutreiben. Der 100 Prozent solarbetriebene Katamaran wurde heute in Hamburg in Anwesenheit des Schweizer Forschers und Umweltschützers Bertrand Piccard eingeweiht. Der Circular Explorer beginnt seine Reise in der Ostsee mit dem Start der Bildungs- und Wissenschaftsprogramme. Im Jahr 2022 wird er in der Bucht von Manila auf den Philippinen eingesetzt, um die Arbeit von der Regierung des Landes und Partnern aus der Privatwirtschaft zur Rückgewinnung und zum Recycling von Plastik zu unterstützen. Bertrand Piccard, Gründer der Stiftung Solar Impulse: "Seit meiner Weltumrundung im Jahr 2016 habe ich der Fondation Solar Impulse die Aufgabe gestellt, 1'000 Lösungen zu finden, um die Umwelt auf profitable Weise zu schützen. Es ist faszinierend zu sehen, welches Potenzial in Innovationen steckt, um die Herausforderungen der Welt in Chancen zu verwandeln. Der Circular Explorer ist ein grossartiges Beispiel mit seiner wichtigen Mission, die Grenzen der Kreislaufwirtschaft zu verschieben, um unseren Ozean vor Plastikmüll zu befreien. Ich freue mich darauf, ihn auf seiner Reise zu begleiten und werde jeden seiner Schritte verfolgen." Seite 2 ► Seite 1 von 4



