Lynx Global schließt die Akquisition einer Mehrheitsbeteiligung an einer als EMI-lizensierten Bank in Südostasien ab

21. Juli 2021 – Vancouver, British Columbia - Lynx Global Digital Finance Corporation (CSE: LYNX) (OTC Pink: CNONF) (FWB: 3CT0) („Lynx“ oder das „Unternehmen“) freut sich, den formellen Abschluss der Akquisition einer hundertprozentigen Beteiligung an den ausgegebenen und ausstehenden Aktien von Ausphil Technologies Pty. Ltd. („Ausphil“), einem australischen Privatunternehmen, das eine Kapitalbeteiligung von 52,15 % an dem in den Philippinen lizensierten Finanzinstitut Binangonan Rural Bank Inc. („BRB“ oder die „Bank“) hält, bekanntzugeben (die „Transaktion“).

CEO Michael Penner erläuterte: „Wir sind wirklich begeistert, Binangonan Rural Bank in unser Portfolio vertikal integrierter Zahlungsunternehmen aufzunehmen. Die Akquisition der Bank erlaubt Lynx, die Vorteile der optimierten Synergien zwischen den Lösungen der „Direct Agent 5’s Philippines“ und dem lizensierten weltweiten Zahlungsnetzwerk Australiens, sowie die Infrastruktur zu Erwerb und Ausgabe globaler Karten durch die exklusiven Partnerschaften mit Vasu und PayRight in den Philippinen bzw. in Singapur voll auszunutzen. BRB kann jetzt durch den Beitritt zur vereinheitlichten Zahlungstechnologie-Plattform von Lynx Global als organisatorische Bank zur Vereinfachung von Geldeinlagen und Geldtransfer zwischen den Betriebseinheiten und ihren Kunden in der ganzen Welt fungieren. Wir freuen uns, örtlichen und internationalen Geschäfts- und Privatkunden eine einfache, kostengünstige Möglichkeit zum Versand oder Erhalt von Geld und zu Zahlungen auf traditionelle oder digitale Weise, überall und zu jeder Zeit, zu bieten. Für Lynx bedeutet die Akquisition von BRB die erfolgreiche Ausübung einer weiteren wichtigen Funktion, Gebiete ohne Bankinstitutionen oder mit nur geringen Bankinstitutionen mit dem schnell wachsenden E-Commerce-Markt zu verbinden“.

Als eine lizensierte Regionalbank mit Electronic Money Issuer (EMI)-Lizenz, ist BRB in der einzigartigen Position, die Geschichte und den Ruf einer renommierten Finanzinstitution mit den erweiterten Möglichkeiten von E-Geld-Transaktionen zu verbinden. Die Geschäftsführungsteams von Lynx und BRB planen, die Dienstleistungsangebote der Bank um die Ausgabe vorbezahlter, mit Marken gekennzeichneter Karten und E-Commerce-Zahlungslösungen für Händler zu erweitern und POS & Bankautomaten/Mikro-Bankautomaten strategisch landesweit zu positionieren und damit den Weg, weltweit als führender Anbieter kompletter integrierter Zahlungs- und Finanztechnologielösungen anerkannt zu werden, aggressiv fortzusetzen.

Über BRB

Binangonan Rural Bank Inc. startete im Oktober 1961 als ländliche Bank auf den Philippinen ihren Betrieb. Im August 2017 sicherte sich BRB eine Lizenz als Electronic Money Issuer (EMI), die es der Bank ermöglichte, ihren Kunden E-Geld-Dienste anzubieten. E-Geld ist ein monetärer Wert, der elektronisch in bequemen Zahlungsinstrumenten gespeichert ist, die von Verbrauchern genutzt werden können, um Waren und Dienstleistungen zu kaufen oder zu bezahlen, Geldbeträge zu übertragen bzw. zu überweisen und/oder Geldbeträge abzuheben. Zu solchen Instrumenten zählen Cash Cards, die elektronische Geldbörse (E-Wallet) auf dem Smartphone, Speicher-Wertkarten und ähnliche Produkte. BancNet, wo BRB ein registriertes Mitglied ist, ist der einzige ATM-Switch-Operator auf den Philippinen. Er bietet seinen Mitgliedern die Möglichkeit, Transaktionen an ATMs, Kassenterminals, im Internet und über das Smartphone zu tätigen. Zusätzlich nimmt BRB am Philippine Payments Settlements System (PhilPaSS) teil. Dieses System wird bei der Verarbeitung und Abwicklung von großen Interbank-Zahlungstransaktionen über die bei der Bangko Sentro Pilipinas (BSP) geführten Sichteinlagenkonten der Bank unterstützen.

Finanzielle Parameter der Transaktion

Im Rahmen der Vereinbarung erwarb das Unternehmen 100 % der ausgegebenen und ausstehenden Aktien von Ausphil im Austausch gegen 2.543.897 Stammaktien des Unternehmens (die „Vergütungsaktien“) an die derzeitigen Aktionäre von Ausphil, sowie Barzahlungen in Höhe von insgesamt 565.600 USD. Ein weiterer Betrag in Höhe von 232.733 USD ist am 19. September 2021 und ein Betrag in Höhe von 86.250 USD am 1. Dezember 2021 fällig und zahlbar. Lynx gewährte den Aktionären von Ausphil außerdem 1.775.000 Aktienkauf-Warrants (die „Vergütungswarrants“), die den Inhaber zum Kauf weiterer 1.775.000 Stammaktien in Lynx („Aktien“) zu einem Preis von 1,24 USD pro Aktie berechtigen. Die Vergütungswarrants verfallen zum 20. Juli 2023. Bestimmte weitere Lynx-Aktien könnten möglicherweise zahlbar werden, wenn die Bank bestimmte vereinbarte finanzielle Meilensteine erreicht.

Lynx kaufte weiterhin Schulden von Ausphil an bestimmte Gläubiger zu einem Gesamtbetrag von 1.136.496 USD durch die Ausgabe von 1.269.433 Stammaktien des Unternehmens (die „Schuldentilgungsaktien“) und Barzahlung von 276.667 USD, fällig und zahlbar am 30. Juli 2021.

Die Vergütungsaktien, Schuldentilgungsaktien und bei Ausübung der Vergütungswarrants ausgegebenen Aktien unterliegen beim Weiterverkauf bis zu den jeweiligen Terminen einer behördlichen bzw. freiwilligen Weiterveräußerungsbeschränkung in der jeweiligen Gesamthöhe wie folgt: (a) 65 % der Vergütungsaktien, Schuldentilgungsaktien und bei Ausübung der Vergütungswarrants ausgegebenen Aktien unterliegen einer Weiterveräußerungsbeschränkung bis zum 20. November 2021; (b) weitere 15 % der Vergütungsaktien und Schuldentilgungsaktien sowie weitere 15 % der bei Ausübung der Vergütungswarrants ausgegebenen Aktien unterliegen einer Weiterveräußerungsbeschränkung bis zum 20. Januar 2022; (c) weitere 10 % der Vergütungsaktien und Schuldentilgungsaktien sowie weitere 10 % der bei Ausübung der Vergütungswarrants ausgegebenen Aktien unterliegen einer Weiterveräußerungsbeschränkung bis zum 20. April 2022; und (d) weitere 10 % der Vergütungsaktien und Schuldentilgungsaktien sowie weitere 10 % der bei Ausübung der Vergütungswarrants ausgegebenen Aktien unterliegen einer Weiterveräußerungsbeschränkung bis zum 20. Juli 2022. 100 % der Vergütungsaktien, Schuldentilgungsaktien und bei Ausübung der Vergütungswarrants ausgegebenen Aktien sind ab dem Abschlussdatum an eine gesetzliche Haltedauer von vier Monaten und einem Tag gebunden.

In Verbindung mit der Transaktion hat das Unternehmen 158.994 seiner Stammaktien als Finder’s Fee (die „Finder's Fee“) emittiert. Alle im Zusammenhang mit der Finder's Fee emittierten Aktien unterliegen den gleichen Weiterveräußerungsbeschränkungen wie die vorgenannten Vergütungsaktien.

Die Transaktion führt für das Unternehmen zu keinen grundlegenden Änderungen bzw. zu keiner Änderung in den Besitzverhältnissen des Unternehmens (im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze und der Statuten der Canadian Securities Exchange).

ÜBER LYNX DIGITAL GLOBAL FINANCE:

Lynx ist bestrebt, durch die Integration in seine digitale Zahlungsplattform ein führender Anbieter von Finanztechnologien, Lösungen und Dienstleistungen für große Händler, Finanzinstitute und andere B2B-Branchenpartner zu werden. Das Angebot des Unternehmens zu Lösungen im Zahlungsverkehr wird durch eine breite Palette von Technologien und Dienstleistungen zu Zahlungsmöglichkeiten unterstützt. Das Unternehmen unterhält zielgerichtete Beziehungen im Bank- und Fintech-Bereich in der Region ASEAN und Ozeanien einer Region mit einer Bevölkerung von annähernd 700 Millionen Menschen, denen Lynx einen Standort für ein Finanznetzwerk bieten kann, um eine globale traditionelle und digitale Finanzinfrastruktur zu warten und zu betreiben. Durch die Zusammenarbeit mit ausgewählten Banken und EWI-Partnern ist das Unternehmen in der Lage, eine digitale Zahlungsplattform mit einer Vielzahl an Lösungen im Zahlungsverkehr, wie z.B. Akquisition von Händlern, Kartenausgabe, Überweisung und Devisen und Verwaltung digitaler Anlagen, einschließlich Dienstleistungen wie die Digitale Brieftasche, anzubieten. Das Unternehmen strebt ein organisches Wachstum an und prüft gleichzeitig potenzielle strategische Übernahmen, die wichtige Technologieanwendungen, weitere Dienstleistungen und Umsätze bescheren können, die das bestehende Angebot ergänzen oder verbessern und den Weg zu einer zukünftigen Profitabilität potenziell steigern oder beschleunigen können. Obwohl Lynx der Auffassung ist, dass für die strategischen Initiativen des Unternehmens in naher Zukunft beträchtliche Möglichkeiten bestehen, kann keine Gewährleistung abgegeben werden, dass die Ziele erreicht werden oder dass die zugrunde liegenden Bemühungen oder Vereinbarungen erfolgreiche oder positive Ergebnisse liefern, sofern sie umgesetzt werden.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Michael Penner, CEO

(604) 396-9974

mpenner@lynxglobal.io

www.lynxglobal.io

DIE CANADIAN SECURITIES EXCHANGE UND IHRE REGULIERUNGSORGANE HABEN DIE ANGEMESSENHEIT BZW. GENAUIGKEIT DIESER MELDUNG NICHT GEPRÜFT UND ÜBERNEHMEN DIESBEZÜGLICH KEINE VERANTWORTUNG.

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Bestimmte in diesem Dokument enthaltene Informationen können gemäß der kanadischen Wertpapiergesetzgebung "zukunftsgerichtete Informationen" darstellen, einschließlich der beschriebenen Initiativen von BRB und der Ziele und Zielsetzungen von Lynx. Die wirtschaftliche Bedeutung des Erwerbs einer kontrollierenden Beteiligung an BRB ist aufgrund der ungewissen Natur der Ergebnisse, die möglicherweise erzielt werden, unbekannt. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist Lynx der Ansicht, dass die Übernahme von BRB wahrscheinlich keinen wesentlichen kurzfristigen wirtschaftlichen Nutzen für Lynx oder BRB bringen wird, Lynx und BRB sind jedoch der Ansicht, dass die Geschäftsbeziehung die strategischen Wachstumspläne des Unternehmens unterstützt. Im Allgemeinen sind solche zukunftsgerichteten Informationen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie z.B. „wird sein“ oder Abwandlungen solcher Begriffe und Phrasen oder Aussagen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreffen „werden“, zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf der Einschätzung des Unternehmens und unterliegen sowohl bekannten als auch unbekannten Risiken sowie Unsicherheiten und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitäts- und Leistungsniveau bzw. die Erfolge von Lynx erheblich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen und zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Dazu zählen unter anderem auch Investitionsaufwendungen, anderweitige Kosten bzw. abgeleitete Prognosen für die Zukunft. Das Unternehmen weist außerdem darauf hin, dass sämtliche zukunftsgerichteten Aussagen grundsätzlich ungewiss sind, und dass die tatsächlichen Leistungen von einer Reihe bedeutsamer Faktoren beeinflusst werden können, auf die das Unternehmen keinen Einfluss hat. Zu solchen Faktoren zählen unter anderem Risiken und Unsicherheiten in Bezug auf die relativ kurze betriebliche Existenz des Unternehmens und die Notwendigkeit der Einhaltung von Umwelt- und Regierungsvorschriften. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen wesentlich von solchen Aussagen abweichen. Den Lesern wird empfohlen, sich nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen zu verlassen. Lynx hat nicht die Absicht, zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen, auf die hier Bezug genommen wird, zu aktualisieren, sofern dies nicht in den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert wird.

