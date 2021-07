Die Aktienmärkte derzeit mit einer Achterbahnfahrt: so mußt der Dow Jones am Montag den größten Tagesverlust des bisherigen Jahres verbuchen - gestern dann die stärkste Rally seit März. Ist das normal, Anzeichen für eine

Die Aktienmärkte derzeit mit einer Achterbahnfahrt: so mußt der Dow Jones am Montag den größten Tagesverlust des bisherigen Jahres verbuchen - gestern dann die stärkste Rally seit März. Ist das normal, Anzeichen für einen in sich ruhenden Bullenmarkt? Eher nicht. Die Bullen sind siegessicher, aber die Wunde vom Montag ist dennoch noch nicht verheilt - das Problem einer wirtschaftlichen Abkühlung wegen der Deltavariante ist noch lange nicht vom Tisch. Der heutige Handelstag wird wichtig für die Aktienmärkte: nach dem Rückschlag gestern der Konter der Bullen, der im Wesentlichen jedoch nicht neue Käufer angezogen hat, sondern vor allem ein Short Squeeze war..

