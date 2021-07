NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für SAP nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 141 Euro belassen. Der Bericht des Softwarekonzerns zum zweiten Quartal deute auf einen weiterhin erfolgreichen Übergang zum Cloudgeschäft hin, schrieb Analyst Julian Serafini in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er lobte den starken Auftragsbestand bei S/4HANA./tav/mis

