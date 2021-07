Nichts zu feiern gibt es heute für Moderna-Aktionäre. Denn die Aktie erleidet ein Minus von rund vier Prozent. Die Anteilsscheine wechseln damit nun schon für 259,50 EUR den Besitzer. Was bedeutet das jetzt für die nächsten Tage?

Gleichwohl die Anleger heute richtig bluten müssen, stimmt das charttechnische Bild optimistisch. Der Ausbruch über eine wichtige Hürde ist nämlich nach wie vor aus dem Stand möglich. So reicht ein Plus von nur rund rund zwölf bis zum 4-Wochen-Hoch. Dieser Bestwert liegt bei 290,80 EUR. Die Konstellation verspricht also höchst brisant zu werden!

Antizyklisch handelnde Anleger denken möglicherweise über einen Kauf nach. Immerhin bekommen sie einen kräftigen Discount. Wen das Geschäftsmodell ohnehin nicht überzeugt, der sollte vielleicht seinen Baisse-Einsatz verstärken.

