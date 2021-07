GÖTTINGEN (dpa-AFX) - Der Labordienstleister und Pharmazulieferer Sartorius profitiert weiter von einer regen Nachfrage von Corona-Testherstellern und Impfstoffforschern. So verdiente das Unternehmen im ersten Halbjahr deutlich mehr als im Vorjahr, das Wachstumstempo bleibt hoch. Die Erwartungen für das Gesamtjahr hatten die Göttinger bereits Anfang Juli angehoben.

Die Aktie fiel am Mittwoch im frühen Handel dennoch um rund 0,7 Prozent auf rund 483 Euro. Jedoch ist das Papier in diesem Jahr gut gelaufen, bislang steht ein Plus von rund 40 Prozent zu Buche. Allerdings ist der Kurs inzwischen wieder deutlich von seinem im Februar erreichten Hoch bei mehr als 500 Euro abgerückt. Sartorius gilt als einer der Anwärter für einen Aufstieg in den Dax , wenn dieser im September von 30 auf 40 Werte aufgestockt wird.