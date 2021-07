Soldo, führendes europäisches FinTech in Ausgaben- und Zahlungsautomatisierung, schließt die Rekord-Finanzierungsrunde der Serie C mit 180 Millionen US-Dollar unter der Leitung von Temasek ab (FOTO)

Frankfurt (ots) - - Die Investitionsrunde ist die bisher größte in der Kategorie

Die Finanzierungsrunde wurde von Temasek geleitet, einem führenden globalenInvestor mit Sitz in Singapur. Die Runde umfasst neue Investoren wie SunleyHouse Capital, den Crossover-Fonds von Advent International, Citi Ventures undfortwährende Unterstützung von Accel, Battery Ventures, Dawn Capital sowieSilicon Valley Bank für die Fremdfinanzierung. Goldman Sachs fungierte bei derTransaktion als exklusiver Platzierungsagent von Soldo.Die Investition folgt auf ein beeindruckendes Wachstum des Ausgabenvolumens dergesamten Plattform von Soldo. Trotz schwierigem makroökonomischen Umfeld wuchsdies seit Serie B um das 4-fache.Die europäische Ausgaben- und Zahlungsautomatisierungsplattform von Soldo bietetUnternehmen Transparenz in Echtzeit und Kostenkontrolle in allen Abteilungen.Die Finanzierungsrunde bedeutet, dass Soldo die Produktentwicklung(https://www.soldo.com/de-de/produkt/) und Marktexpansion auf dem adressierbareneuropäischen Markt von 170 Milliarden US-Dollar weiter beschleunigen kann.Mit mehr als 26.000 Kunden von kleinen, mittelständischen bis hin zu globalenUnternehmen in mehr als 30 Ländern ist Soldo bestens aufgestellt, um Unternehmenbei der Verwaltung ihrer Ausgaben zu unterstützen. Ob in den BereichenReisekosten und Spesen, Online-Werbung, Anbietermanagement,Software-Mitgliedschaften oder anderen. Mercedes Benz, Gymshark, GetYourGuide,Endemol, Bauli und Farmdrop zählen zu Soldos Kunden.Carlo Gualandri, CEO und Gründer von Soldo, sagte: "Wir freuen uns, Temasek alsHauptinvestor begrüßen zu dürfen. Mit einer Erfolgsbilanz bei der Unterstützungbranchenführender FinTechs hilft uns Temaseks Erfahrung beim Skalieren unsererPlattform und beim Erweitern unseres Angebots. Die Verwaltung vonGeschäftsausgaben ist kostspielig und stellt eine Herausforderung dar. Soldostellt seinen Nutzen jedoch weiterhin unter Beweis und zeigt wie wertvoll undmühelos es für Kunden jeder Größe und in jeder Branche sein kann. Es ist klar,dass diese Kategorie exponentiell wachsen wird, da immer mehr Unternehmen dieVorteile erkennen und Soldo gut aufgestellt ist, diese Unternehmen zu