* Weniger Hinweise von Schulen (-1,5 %), aber mehr aus der Bevölkerung (+21 %)Die Jugendämter in Deutschland haben im Jahr 2020 bei fast 60 600 Kindern undJugendlichen eine Kindeswohlgefährdung festgestellt. Das waren rund 5 000 Fälleoder 9 % mehr als 2019. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt,haben die Kindeswohlgefährdungen damit im Corona-Jahr 2020 den höchsten Standseit Einführung der Statistik im Jahr 2012 erreicht. Bereits in den beidenVorjahren war die Zahl der Kindeswohlgefährdungen deutlich ? und zwar um jeweils10 % ? gestiegen.Neben einer zunehmenden Sensibilisierung der Bevölkerung für den Kinderschutz,können im Corona-Jahr 2020 auch die Belastungen von Familien infolge derLockdowns und der Kontaktbeschränkungen ein Grund für die Zunahme gewesen sein.Gleichzeitig ist nicht auszuschließen, dass ein Teil der Fälle, etwa aufgrundvon vorübergehenden Schulschließungen, unentdeckt geblieben ist. Die Behördenkönnen nur solche Fälle zur Statistik melden, die ihnen bekannt gemacht wurden,wobei auch diese Zahl gewachsen ist: Bundesweit prüften die Jugendämter im Jahr2020 knapp 194 500 Verdachtsmeldungen im Rahmen einer Gefährdungseinschätzung,das waren 12 % mehr als 2019 (+21 400 Fälle).Jedes zweite Kind war jünger als 8 Jahre, jedes dritte jünger als 5 JahreDen neuen Ergebnissen zufolge war etwa jedes zweite gefährdete Kind jünger alsacht Jahre (51 %) und jedes dritte sogar jünger als fünf Jahre (33 %). WährendJungen bis zum Alter von 13 Jahren etwas häufiger betroffen waren, galt dies abdem 14. Lebensjahr für die Mädchen. Die meisten Minderjährigen wuchsen beialleinerziehenden Elternteilen (43 %), bei beiden Eltern gemeinsam (38 %) odereinem Elternteil in neuer Partnerschaft auf (11 %). Etwa die Hälfte (49 %) derbetroffenen Jungen und Mädchen hatte zum Zeitpunkt der Gefährdungseinschätzungbereits eine Leistung der Kinder- und Jugendhilfe in Anspruch genommen und standsomit schon in Kontakt zum Hilfesystem.Vernachlässigung ist am häufigsten, psychische Misshandlungen steigen amstärkstenDie meisten der rund 60 600 Kinder mit einer Kindeswohlgefährdung wiesenAnzeichen von Vernachlässigung auf (58 %). Bei rund einem Drittel aller Fälle(34 %) wurden Hinweise auf psychische Misshandlungen - beispielsweise in Formvon Demütigungen, Einschüchterungen, Isolierung und emotionale Kälte - gefunden.In etwas mehr als einem Viertel (26 %) der Fälle gab es Indizien für körperliche