WIESBADEN (ots) - * Öffentliche Ausgaben für den Bau von Straßen, Brücken und

Tunneln im Jahr 2020 um 40,2 % höher als 2011



* Zeitwert der Straßen in Deutschland im Jahr 2020: 394,2 Milliarden Euro



* Gut jede zehnte Brücke in schlechtem Zustand





Seite 2 ► Seite 1 von 3

Straßen, Brücken und Tunnel in Deutschland sind einer hohen Belastungausgesetzt, sie müssen daher ständig ausgebessert, in Stand gesetzt oder - wieaktuell die Salzbachtalbrücke auf der A66 bei Wiesbaden - kurzfristig gesprengtund neu gebaut werden. Die Bauherren sahen sich dabei in den vergangenen zehnJahren mit deutlichen Preissteigerungen konfrontiert. Wie das StatistischeBundesamt (Destatis) mitteilt, sind die Preise für Bauleistungen im Straßenbauin Deutschland im Jahr 2020 gegenüber 2011 um 29,1 % gestiegen. Die Erstellungvon Brücken verteuerte sich im gleichen Zeitraum um rund ein Viertel (+24,1 %).Baupreisindizes spiegeln hier die Entwicklung der Preise für den Neubau vonStraßen und Brücken wider. Erfragt werden hierfür die Preise repräsentativerBauleistungen z. B. im Rahmen von Erdarbeiten, Betonarbeiten oderOberbauschichten aus Asphalt im Verkehrswegebau.Öffentliche Ausgaben für den Straßenbau im Jahr 2020 um 40,2 % höher als 2011Um Straßenschäden auszubessern sowie neue Straßen und Brücken zu bauen, wendetder Staat jedes Jahr mehrere Milliarden Euro auf. Der Öffentliche Gesamthaushalt(Bund, Länder und Gemeinden einschließlich ihrer jeweiligen Extrahaushalte) hatnach den Ergebnissen der vierteljährlichen Kassenstatistik für den Straßenbau imJahr 2020 rund 14,2 Milliarden Euro ausgegeben, nominal 40,2 % mehr als noch2011. Damals waren es noch 10,1 Milliarden Euro. Im Jahr 2020 machten dieAusgaben für Straßenbaumaßnahmen 0,8 % der Gesamtausgaben des ÖffentlichenGesamthaushalts aus, 2011 waren es 0,9 %.Zeitwert der Straßen in Deutschland im Jahr 2020: 394,2 Milliarden EuroEine gut ausgebaute Straßeninfrastruktur stellt ein erhebliches Vermögen dar.Aufgrund der gestiegenen Investitionen hat der Zeitwert der Straßen inDeutschland - ohne den Wert des zugehörigen Grund und Bodens - von 2011 bis 2020um rund ein Viertel (24,5 %) zugenommen. Er betrug zum Jahresende 2020 rund394,2 Milliarden Euro. Zehn Jahre zuvor waren es noch 316,5 Milliarden Euro. DenZeitwert von Bauten wird im Rahmen der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen(VGR) nach der international empfohlenen Kumulationsmethode berechnet. Dabeiwird davon ausgegangen, dass sich die heutigen Anlagegüter aus den Investitionender Vergangenheit zusammensetzen.Investitionen in den Straßenbau werden in den VGR nicht separat ausgewiesen,