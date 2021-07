Dynamic Capital Group: Dynamic Capital Group AG emittiert einen Actively Managed Certificate (AMC) auf Future of Finance 40(c) in Zusammenarbeit mit Michael O'Sullivan

Dynamic Capital Group AG emittiert einen Actively Managed Certificate (AMC) auf Future of Finance 40 (c) in Zusammenarbeit mit Michael O'Sullivan Link: https://dynamiccapitalgroup.com/en/products/ ISIN: CH1104954412

Die COVID-Krise hat viele im Aufbau befindliche Trends beschleunigt. Einer davon ist der Aufstieg der digitalen Wirtschaft, die vor der Pandemie in China florierte, sich aber in den USA und Europa rasant beschleunigt hat. Eben in diesen Regionen ist der Anteil der digitalen Einzelhandelsaktivitäten stellenweise von 5 % auf 30 % gestiegen.

Im Finanzbereich hat sich dieser Trend in der Leistung digitaler Finanzakteure wie PayPal und im Entstehen neuer Finanzökosysteme im Einzelhandel, bei Kryptowährungen und bei Cloud-fähigen Finanzgeschäften bemerkbar gemacht. Gleichzeitig kommen immer mehr neue, digitale Finanzunternehmen auf den Markt.

Der Aufstieg digitaler Finanzunternehmen steht im Gegensatz zu etablierten Banken, die trotz eines durch den zinsbedingten Anstiegs ihrer Aktienkurse weiterhin hinter dem breiten Markt zurückbleiben. Die Tatsache, dass die meisten grossen europäischen Banken weiterhin niedrige Bewertungen (Kurs-Buchwert-Verhältnisse) aufweisen, deutet darauf hin, dass Anleger wenig Vertrauen in deren Fähigkeit, Gewinne, die über den Kapitalkosten liegen, zu verdienen. Regulierung, allgemein ineffektive IT-Ausgaben, schlechte Führung und Corporate Governance sowie risikobehaftete Bilanzen sind nur einige der Probleme, mit denen europäische Banken konfrontiert sind.

In Zahlen ausgedrückt: Seit Mai 2006 hat sich der MSCI European Equity Market Index verdoppelt, während sich der MSCI European Banks Index halbiert hat. Es sieht nicht so aus, als würden europäische Banken in absehbarer Zeit gleichziehen. Da immer mehr reine Fintech-Unternehmen auf den Markt kommen, entfernen sich Anleger zunehmend von "Dinosaurier"-Banken (die zusammen noch immer weit über 700 Mrd. Investorengelder verwalten) und bewegen sich zu Innovationen und zu neuen Ökosystemen im Finanzbereich. Interessant ist auch, dass in vielen Ländern, die über kein gut entwickeltes etabliertes Finanzsystem verfügen, Fintech geführte Banken schnell wachsen - Brasilien und einige afrikanische Länder wie Kenia sind Beispiele dafür.