DGAP-News One Square Advisory Services S.á.r.l.: Solarstrom AG (WKN A1E84A): Nachtragsverteilung/Nachtragszahlung (deutsch) Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 21.07.2021, 10:19 | 40 | 0 | 0 21.07.2021, 10:19 | One Square Advisory Services S.á.r.l.: Solarstrom AG (WKN A1E84A): Nachtragsverteilung/Nachtragszahlung ^

DGAP-News: One Square Advisory Services S.á.r.l. / Schlagwort(e): Anleihe One Square Advisory Services S.á.r.l.: Solarstrom AG (WKN A1E84A): Nachtragsverteilung/Nachtragszahlung

21.07.2021 / 10:19

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- One Square Advisory Services S.à r.l.: S.A.G. Solarstrom AG (WKN A1E84A): Nachtragsverteilung/Nachtragszahlung

München, 20. Juli 2021

Der gemeinsame Vertreter der Anleihe 2010/2015 (ISIN DE000A1E84A4, WKN A1E84A) möchte die Anleihegläubiger darauf hinweisen, dass, wie bereits in der Corporate News vom 29.06.2021 mitgeteilt, außer der Schlusszahlung noch eine sog. Nachtragsverteilung/Nachtragszahlung aus der Liquidation von Tochtergesellschaften erwartet wird. Der Zeitpunkt und die Höhe dieser Nachtragsverteilung/Nachtragszahlung können zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht festgelegt werden. Anleihegläubiger, die auch die Nachtragsverteilung/Nachtragszahlung erhalten wollen, müssen im Zeitpunkt der Nachtragsverteilung/Nachtragszahlung (noch oder wieder) im Besitz der Anleihen sein und die Angelegenheit nicht nach Erhalt der Schlusszahlung in Höhe von 18,23% als abgeschlossen betrachten.

Der gemeinsame Vertreter wird die Anleihegläubiger der S.A.G. Solarstrom AG über die weiteren Entwicklungen informieren und steht für Rückfragen, insbesondere unter sag-solar@onesquareadvisors.com zur Verfügung. Kontakt

One Square

Theatinerstr. 36

80333 München

sag-solar@onesquareadvisors.com

www.onesquareadvisors.com

--------------------------------------------------------------------------- 21.07.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

--------------------------------------------------------------------------- 1220611 21.07.2021

°



SAG Solarstrom 6,25 % bis 12/15 jetzt über den Testsieger (Finanztest 11/2020) handeln, ab 0 € auf Smartbroker.de







Wertpapier

SAG Solarstrom 6,25 % bis 12/15





0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer