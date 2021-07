DGAP-News: One Square Advisory Services S.á.r.l. / Schlagwort(e): Anleihe

One Square Advisory Services S.á.r.l.: Solarstrom AG (WKN A1E84A): Nachtragsverteilung/Nachtragszahlung



21.07.2021 / 10:19

One Square Advisory Services S.à r.l.: S.A.G. Solarstrom AG (WKN A1E84A): Nachtragsverteilung/Nachtragszahlung



München, 20. Juli 2021



Der gemeinsame Vertreter der Anleihe 2010/2015 (ISIN DE000A1E84A4, WKN A1E84A) möchte die Anleihegläubiger darauf hinweisen, dass, wie bereits in der Corporate News vom 29.06.2021 mitgeteilt, außer der Schlusszahlung noch eine sog. Nachtragsverteilung/Nachtragszahlung aus der Liquidation von Tochtergesellschaften erwartet wird. Der Zeitpunkt und die Höhe dieser Nachtragsverteilung/Nachtragszahlung können zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht festgelegt werden. Anleihegläubiger, die auch die Nachtragsverteilung/Nachtragszahlung erhalten wollen, müssen im Zeitpunkt der Nachtragsverteilung/Nachtragszahlung (noch oder wieder) im Besitz der Anleihen sein und die Angelegenheit nicht nach Erhalt der Schlusszahlung in Höhe von 18,23% als abgeschlossen betrachten.



Der gemeinsame Vertreter wird die Anleihegläubiger der S.A.G. Solarstrom AG über die weiteren Entwicklungen informieren und steht für Rückfragen, insbesondere unter





Kontakt



One Square

Theatinerstr. 36

80333 München

sag-solar@onesquareadvisors.com

