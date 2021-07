SYDNEY (dpa-AFX) - Die australische Hochtief -Tochter Cimic blickt nach einem Umsatz- und Gewinnplus im abgelaufenen Quartal weiter zuversichtlich auf 2021 und die Zeit danach. Die Infrastrukturprogramme in vielen Ländern zur Bekämpfung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie und der deshalb stark anziehende Auftragseingang stimmen Unternehmenschef Juan Santamaria zuversichtlich. Für das laufende Jahr bestätigte er am Mittwoch bei Vorlage der Halbjahreszahlen 2021 die Prognose eines Gewinns von 400 Millionen bis 430 Millionen australischen Dollar (249 bis 267 Mio Euro).

An der Börse kam die Quartalsvorlage von Cimic gut an. Der Kurs der Cimic-Aktien, die zu 77 Prozent Hochtief gehören, legte an der Börse in Sydney deutlich zu. Die Hochtief-Papiere gewannen im frühen Handel zwei Prozent hinzu. Allerdings hat die Hochtief-Aktie seit Jahresbeginn rund ein Fünftel an Wert verloren.