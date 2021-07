STUTTGART (dpa-AFX) - Der Auto- und Lkw-Bauer Daimler sieht nach einem starken zweiten Quartal nun auch für seine Lastwagensparte etwas mehr operativen Gewinn in diesem Jahr. Wegen der Lieferschwierigkeiten mit Elektronikchips hingegen geht der Dax -Konzern beim Autoabsatz von Mercedes-Benz Pkw nun nicht mehr von einer deutlichen Steigerung gegenüber dem Vorjahr aus, sondern von Verkäufen auf Vorjahresniveau. Zusatzkosten wegen der Probleme in der Lieferkette sowie steigende Rohstoffpreise dürften das zweite Halbjahr zudem belasten. Lange Lieferzeiten bei einer hohen Nachfrage sowie der Trend zu teureren Automodellen trugen allerdings zum bereits bekannten guten Abschneiden im abgelaufenen Quartal bei.

Die Daimler-Aktie verlor am Mittwoch nach Handelsbeginn 3,3 Prozent und fiel damit auf ein Tief seit März. Zuletzt gab sie noch rund 1,8 Prozent nach. Daimler hatte Eckdaten zum operativen Ergebnis und zu den Margen bereits vorab bekanntgegeben. Nach einem monatelangen guten Lauf war die Aktie an der Marke von 80 Euro im Juni des öfteren abgeprallt und in den vergangenen Wochen wieder bis auf um die 70 Euro gesunken.