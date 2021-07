HONOR gab die Verwendung von Qualcomm Snapdragon 888 Plus bekannt und enthüllte das Designkonzept der HONOR Magic3-Serie

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - HONOR und Qualcomm diskutieren beim Global

CEO Tech Talk, wie KI und 5G ein intelligentes vernetztes Leben ermöglichen



HONOR, eine führende international erhältliche Smart Device-Marke, hat heute am

Global CEO Tech Talk[1] teilgenommen, um im Zeitalter von 5G und KI seine

Zukunftsvision für ein intelligentes und vernetztes Leben zu teilen. Benjamin

Lim , der ehemalige Leiter des Reuters Büro in Peking und Chefkorrespondent für

Nordasien, fungierte als Moderator, während George Zhao , CEO von HONOR Device

Co., Ltd, Cristiano Amon , President und CEO von Qualcomm Incorporated, Sitao Xu

, Chief Economist und Partner bei Deloitte China, und Nathan Midler , China

Director bei Harvard Business Publishing an der Diskussion teilnahmen, um

wertvolle Erkenntnisse darüber auszutauschen, wie KI und 5G ein intelligenteres,

vernetzteres Leben für alle ermöglichen können.







Während der Diskussion drückte Cristiano Qualcomms Ambitionen aus, dieMöglichkeiten von 5G- und KI-Technologien auszunutzen, um seinen Anwendern einetransformative und innovative Erfahrung zu bieten. Er freute sich auchanzukündigen, dass HONOR als erster Gerätehersteller (OEM) ein Smartphone mitSnapdragon 888 Plus auf den Markt bringt, und verwies auf die Leistungen, diebeide Marken in kurzer Zeit gemeinsam erreicht haben.[1] Global CEO Tech Talk ist eine von Reuters Plus veranstaltetePodiumsdiskussion.George hob hervor, dass die kommende HONOR Magic3-Serie von Qualcomms Snapdragon888 Plus-Chipsatz angetrieben wird: "Mit einem Upgrade von mehr als 20% in derKI-Leistung kann der Snapdragon 888 Plus mehrere neuronale Netzwerkegleichzeitig ausführen. Die branchenführende Leistung der Plattform bietet derHONOR Magic3-Serie die Flexibilität, ein erstklassiges Mobil- und Kameraerlebniszu bieten."Zum Anlass des Global CEO Tech Talks legte HONOR erstmals Details zum Design derHONOR Magic3-Serie offen: Demnach ist das neue Smartphone von den Farben dersogenannten Magic Hour inspiriert - einer Tageszeit, die bei Foto- undVideografen als ideal für Aufnahmen gilt. In den 15 bis 20 Minuten vorSonnenuntergang oder nach Sonnenaufgang, wenn die Sonne zwischen -6° und -4°unter dem Horizont liegt, bekommt der Himmel eine dunkelblaue Färbung. Wenn dieSonne zwischen -4° und 6° über dem Horizont steht, nimmt der Himmel einen rosaoder rosagoldenen Farbton an. Diese Farbphasen während der Magic Hour gaben derHONOR Magic3 Serie ihren Namen Blue Hour und Golden Hour.Abgesehen von der Enthüllung einiger der neuesten revolutionären Technologienvon HONOR tauschte sich George mit Sitao und Nathan auch über HONORs Strategie