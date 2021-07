Rathaus Warschau mietet in WIDOK TOWERS der S+B Gruppe

Wien/Warschau (ots) - Mehrere Abteilungen des Hauptstadtamtes Warschau werden imkommenden Frühjahr in den von der S+B Gruppe AG in allerbester Lage im Zentrumvon Warschau entwickelten und realisierten WIDOK TOWERS siedeln. Dazu wurde inden vergangenen Tagen ein entsprechender langfristiger Mietvertrag mit demInvestor COMMERZ REAL INVEST abgeschlossen. Die künftigen Amtsräume derHauptstadtverwaltung werden in 10 Geschossen des WIDOK TOWERS auf zirka 12 000m2 Nutzfläche Arbeitsplätze für etwa 600 Mitarbeiter vorsehen.Johannes Bauer, Leiter der S+B Polen, freut sich über den erzieltenVertragsabschluss: " Es ist für jeden Immobilienentwickler die größte Ehre, wennsein Projekt zum künftigen Sitz von wesentlichen Behörden des Hauptstadtamtesausgewählt wird . " Die Büroflächen im 95 Meter hohen Gebäude sindselbstverständlich mit den letzten State-of-the-art-Anwendungen ausgestattet undverfügen neben öffenbaren Fenstern unter anderem über individuell steuerbareLüftungspanele in jeder Büroeinheit oder ein berührungslosesZugangskontrollsystem in der Eingangshalle. Auf den Mieter zugänglichenbegrünten Terrassen (300 m²) kann entspannt werden oder die Fläche zum Arbeitenim Grünen genutzt werden. Aber auch der im Sockelbereich angesiedelte Retail-und Gastronomiebereich wird zur Work-Life-Balance beitragen. Im Untergeschoß desGebäudes finden sich 158 PKW-Stellplätze und 89 Rad-Stellplätze. Mit den fürsportliche Mitmenschen im Allgemeinbereich vorgesehen Duschen steht einemgelungenen Bürotag nichts mehr im Weg.S+B Gruppe AG war einstiger Eigner des Nutzniessrechtes dieses Areals direkt ander Metrostation CENTRUM vis-à-vis vom Kulturpalast und hat WIDOK TOWERS für denInvestor geplant, errichtet und nun auch bereits im Wesentlichen vermietet.Ergänzend werden die Voraussetzungen für die Zertifizierungen LEED PLATIN undWELL health & safety rating geschaffen.Izabella Kieler, Head of Leasing & Marketing der S+B Polen, freut sich, nun denzahlreichen weiteren Mietinteressenten die noch verfügbaren Geschossflächenzuweisen zu können. Es stehen noch einige Büroflächen mit Aussicht (auf PolnischWidok) zur Verfügung.Widok Towers online: www.widoktowers.com360° Online Showroom: widoktowers.com/en/show-floorLink zu den Bildern für diesen Beitrag(https://cloud.sb-gruppe.at/s/9TZkpT6Nc6wFyHT)Pressekontakt:S+B Gruppe AGAndrea Jarischmailto:Andrea.Jarisch@sb-gruppe.atTel: +43 664 2244355S+B Plan & Bau Warschau Sp. z o.o.Izabella Kielermailto:Izabella.Kieler@sb-gruppe.atTel: +48 609 307 099Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/112879/4974083OTS: S+B Gruppe AG