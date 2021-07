Skechers und kansaïyamamoto kooperieren für eine limitierte Kollektion (FOTO)

Dietzenbach (ots) - Skechers ist bekannt für Komforttechnologien und höchsten

Tragekomfort. Nun zelebriert die Sneaker-Brand High-Fashion mit den ikonischen

Avant-Garde Pieces der neuen Kooperation mit dem Designer Kansai Yamamoto. Die

limitierte Skechers x kansaïyamamoto Kollektion besteht aus vier modischen

Sneakern für Damen und Herren, die die Ästhetik von Kansai Yamamoto

widerspiegeln und am 21. Juli, dem Jahrestag seines Todes, in Europa, Japan und

Nordamerika auf den Markt kommen.



"Kansai war nicht nur während seiner gesamten Karriere in der Fashionszene eine

Legende, sondern auch Inspiration für so viele Künstler. Skechers war hoch

erfreut über die Chance ein gemeinsames Projekt zu realisieren, bevor er

verstarb", sagte Michael Greenberg, Präsident von Skechers. "Skechers sorgte in

den letzten Jahren auf den großen Fashionshows rund um den Globus mit seinen

abwechslungsreichen Styles für Aufsehen. Kansai's kreative Vision folgt dieser

Entwicklung mit dem ikonischen Design, das mit unseren höchst komfortablen

Skechers Max Cushioning Premier und D'Lites Styles verschmolzen ist."





"Seit seinem Erscheinen auf der Weltbühne als Modedesigner integrierte Kansaidie extravaganten Farben sowie die einzigartige Ästhetik des traditionellenKabuki Theaters. In seinen Entwürfen stand die Freude an Design, japanischeÄsthetik und kompromisslose Kreativität immer im Vordergrund", so HatsumiIwasaki, Kommunikationsmanager von KANSAI SUPER STUDIO. "Er etablierte auch dieMarke kansaïyamamoto, die für ihre unverwechselbaren avantgardistischen Designsbekannt ist. Genießen Sie jeden Schritt in den komfortablen und einmaligenSneakern, die durch eine Zusammenarbeit zwischen Skechers und Kansais Markeentwickelt wurden und von seiner unverwechselbaren Ästhetik und Energie zollen."Der Launch umfasst eine Reihe von Max Cushioning Premier Fashion Sneakers. DerKY Kabuki Paint für Herren und der KY Nadeshiko für Damen zeigen ikonischeKansaïyamamoto-Designs, die vom traditionellen Kabuki-Theater und der Schönheitinspiriert sind. Der KY Sol für Herren und der KY Luna für Damen zeigen ombreFarbdesigns, die die Vorstellung von Sonne und Mond vermitteln. Die klassischenSkechers D'Lites Fashion-Sneaker ( KY Carnival für Herren und KY Hanabi fürDamen) folgen am 21. August mit einem lebendigen, mehrfarbigenPremium-Leder-Obermaterial in feierlichen Festival-Farben und einemkansaïyamamoto-Logo.Als erster japanischer Designer zeigte Kansaï Yamamoto seine Kollektionen desgleichnamigen Labels auf der London Fashion Week und war besonders beiMusikerInnen der 70er Jahre sehr begehrt. In jüngerer Zeit steigerte er seineBekanntheit durch die Zusammenarbeit mit anderen Designern, Modehäusern undglobalen Marken. Dank seiner zeitlosen Designs begeistern seine Kollektionen dasPublikum weltweit und lassen ihn als Pionier in die Modegeschichte eingehen.Kansai Yamamoto verstarb im Juli 2020, aber seine Vision lebt durch seinezeitlosen Designs und seine gleichnamige Marke weiter.Die Styles der Skechers x kansaïyamamoto-Kollektion für Damen und Herren werdenin ausgewählten Skechers Flagship Stores in Deutschland, den USA, Kanada,Belgien, Frankreich, Italien, Spanien und Großbritannien sowie online auf denSkechers Websites erhältlich sein. Eine erweiterte Auswahl an Modellen, darunterdrei Canvas-Slipper und ein Plateau-Sneaker, wird exklusiv in Japan erhältlichsein.Link zu den Freistellern: https://we.tl/t-KBlK8z4Q5FPressekontakt:SKECHERS USA Deutschland GmbHAnna-Maria BauschWaldstraße 6663128 Dietzenbach+49 (0) 6074-40722-65mailto:annab@eu.skechers.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/118286/4974122OTS: Skechers USA Deutschland GmbH