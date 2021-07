MYM, das Erste Französische Soziale Netzwerk, das Content Creators Ihren Fans Näher Bringt, Führt Eine Neue Version ein, um Seine Community zu Vergrössern

Paris (ots/PRNewswire) - - Mit mehr als 6 Millionen Nutzern, einschließlich 150

000 zertifizierten Content Creators, ist MYM das erste französische soziale

Netzwerk im Sektor der "Passion Economy"



- Am 19. Juli veröffentlicht MYM eine neue Version seiner Plattform mit

Premium-Positionierung, um einflussreiche Persönlichkeiten und Content-Creators

aus verschiedenen Bereichen anzulocken, beispielsweise aus Sport, Musik,

Stand-up Comedy, Gaming oder Kochen.





Das revolutionäre private soziale Netzwerk MYM wurde 2019 gegründet und eröffnetneue Perspektiven für die Beziehungen zwischen einflussreichen Persönlichkeiten(Künstler, Sportler, Coaches, Models, Designer ...) und ihren Communitys.MYM bietet Fans im Rahmen eines Abonnements Zugang zu exklusiven Inhalten vonihren liebsten Content Creators und Influencern, um mit ihnen zu interagieren.Für wen wurde MYM entwickelt? Und wie funktioniert es?MYM bietet Content Creators, Fans und all jenen, die die Talente der Zukunftfördern möchten - den Botschaftern - eine Plattform.Wie in einem privaten Club erhalten Content Creators einen eigenen Bereich,indem sie beliebige Inhalte erstellen, verfügbar machen und sich mit ihrenFollowern austauschen können.Im Rahmen eines Abonnements profitieren Fans von direktem Kontakt und einerauthentischen Beziehung zu ihren liebsten Persönlichkeiten, die ihnen in einemsicheren Umfeld Zugang zu exklusiven Inhalten bieten.Zudem verfügt MYM über eine spezifische Plattform für Agenten (Sportler,Künstler), Agenturen, Labels, Produzenten usw.MYM ist die einzige Plattform, die den Content Creators vonberühmten/einflussreichen Persönlichkeiten, Botschaftern (Managern) und Fans(Community) ein maßgeschneidertes Geschäftsmodell bietet.Neue innovative FunktionenPush: Diese bereits vorhandene Funktion wurde verbessert und ermöglicht esContent Creators, ihre Community über exklusive News zu informieren, z. B. dieVeröffentlichung eines Albums, ein privates Konzert, eine wichtige Veranstaltungoder Backstage-Zugang.MYM TV: Demnächst verfügbar. Content Creators können ihre Inhalte über eineneigenen TV-Kanal ausstrahlen (Live, Studio, Backstage, Sendung usw.).Dashboard: Die Plattform stellt Botschaftern (Agenten, Manager, Sponsoren,Labels, Produzenten usw.) ein effizientes Managementtool zur Verfügung, um dieAktivitäten, die generierten Umsätze und die Abrechnung in Echtzeit zuverfolgen.Concierge-Service: Neben Support rund um die Uhr bietet MYM einen individuellen