Zwischen März 2020 und April dieses Jahres schoss die Infineon-Aktie regelrecht in die Höhe und konnte von 10,13 auf 37,30 Euro zulegen. An dieser Stelle setzte besagte Konsolidierung ein und führte zurück in den Unterstützungsbereich von rund 30,00 Euro abwärts. Dort versucht sich Infineon nun an einer Stabilisierung in Form eines Mehrfachbodens. Gelingt dieses Unterfangen, könnten weitere Gewinne vorläufig in den Bereich der diesjährigen Abwärtstrendlinie aufwärts reichen. Aber erst darüber kommt es zu einem regulären Kaufsignal.

Stabilisierungsversuch gestartet

Kurzfristig könnte Infineon in den Bereich ihrer Abwärtstrendlinie um 33,00 Euro zulegen. Aber erst oberhalb von mindestens 34,30 Euro dürfte ein Long-Signal mit entsprechendem Aufwärtspotenzial zurück an die Jahreshochs bei 37,30 Euro einsetzen. Bricht allerdings die Unterstützung von 30,00 Euro per Wochenschlusskursbasis weg, wären Abschläge auf 27,80 und darunter auf 25,76 Euro vorprogrammiert.