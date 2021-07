Mineworx stellt Bau seiner 100-Liter-Pilotanlage fertig

Edmonton, Alberta, Kanada - 21. Juli 2021 - Mineworx Technologies Ltd., (das „Unternehmen“ oder „Mineworx“) (TSXV: MWX) (OTCQB: MWXRF) (FWB: YRS WKN: A2DSW3) gibt bekannt, dass das Unternehmen die Herstellung seiner 100-Liter-Katalysator-Pilotanlage abgeschlossen hat.

Lieferengpässe zu Jahresbeginn führten zur Verzögerung der Fertigstellung, da wichtige Bauteile aus China fehlten. Diese Bauteile wurden Ende Juni am Standort von Mineworx angeliefert und das Team von Mineworx konnte die Pilotanlage anschließend fertigstellen.

Dem Mineworx-Team gelang es, den Grundriss und die Funktionalität der Pilotanlage weiter zu verbessern. Dadurch konnte die Anlage um zusätzliche Sicherheitsmerkmale ergänzt und der Systembetrieb insgesamt vereinfacht werden. Das Laborteam von Mineworx wird weiter an der Verfeinerung und Modifizierung des chemischen Verfahrens arbeiten, um den Wirkungsgrad der Anlage entsprechend zu steigern. Das Design der Pilotanlage macht eine flexible Gestaltung im Hinblick auf Veränderungen im verwendeten chemischen Verfahren möglich.

Nachdem der Bau nun abgeschlossen ist, leitet das Unternehmen ein dreiphasiges Integritätstestprogramm ein. Mit den Tests soll sichergestellt werden, dass der Betrieb der Anlage wie geplant abläuft.

- Phase 1: Die erste Phase ist nur für die Verwendung von Wasser ausgelegt und soll dafür sorgen, dass alle Behälter, Rohrleitungen und Pumpen leckfrei arbeiten und die erforderlichen Temperatur- und Druckwerte aufrechterhalten werden können.

- Phase 2: Die zweite Phase ist so ausgelegt, dass der Prozess mit Wasser und einer inerten Variante des gemahlenen Katalysatormaterials betrieben wird. In dieser Phase wird sichergestellt, dass die Materialien wie vorgesehen durch das System fließen, die Filtersysteme effizient arbeiten und keine unvorhergesehenen Engpässe auftreten. Inerte Materialien werden in dieser Phase deshalb verwendet, um eine Verschwendung von wertvollen, edelmetallhaltigen Rohstoffen zu vermeiden.