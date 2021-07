Anlegerverlag dynaCERT: Jetzt geht’s los! Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 21.07.2021, 11:32 | 46 | 0 | 0 21.07.2021, 11:32 | Foto: www.anlegerverlag.de Bei allen dynaCERT-Aktionären brandet heute kräftiger Jubel auf. Immerhin wird die Aktie mit einem Plus von rund neun Prozent gehandelt. Der Titel landet damit in der Spitzengruppe der Tagesgewinner. Wurden die Bären dadurch dauerhaft in die Flucht geschlagen? Anmerkung: Angesichts dieses heftigen Kursgewinns bieten wir allen Lesern eine umfassende Analyse zur dynaCERT-Aktie. Einfach hier klicken. Die dunklen Wolken haben sich angesichts dieses Anstiegs nun verzogen. Weil dieses Plus der Aktie zu einem mächtigen Schritt zur nächsten technischen Hürde verhilft. So besteht nur noch eine Kursdifferenz von rund zehn Prozent für neue Monatshochs. Im bisherigen Chartverlauf wurde dieses Top bei 0,28 EUR ausgebildet. Spannung ist für die nächsten Tage also garantiert. Anleger, die von dem Geschäftsmodell nicht überzeugt sind, bekommen die Chance, ihre Baisse-Positionen aufzustocken. Denn durch die gestiegenen Kurse sind Puts heute deutliche günstiger zu haben. Wer eh überzeugt ist von dynaCERT, der wird mit dem heutigen Anstieg bestätigt. Fazit: Diese dynaCERT-Analyse ist lediglich ein Auszug aus unserem brandaktuellen Sonderreport, den Sie hier kostenfrei abrufen können.





