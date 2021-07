IT'S MY BIKE und Bafang vereinbaren Zusammenarbeit (FOTO)

Darmstadt (ots) - IT'S MY BIKE - eine Marke der IoT Venture GmbH - kooperiert ab

sofort mit Bafang, einem der weltweit führenden Hersteller für

Mobilitätskomponenten und E-Antriebssysteme. Das Unternehmen mit Hauptsitz in

Suzhou (China) bietet Lösungen für E-Bikes, E-Scooter und öffentliche

Bike-Sharing-Programme an.



"Die Partnerschaft ist langfristig ausgerichtet", sagt Jürgen Veith, Chief

Executive Officer bei der IoT Venture GmbH. "Ziel ist es, OEM-Kunden gemeinsam

Produkte anzubieten, mit denen sie sich vom Wettbewerb differenzieren können.

Die IT'S MY BIKE-Technologie ermöglicht eine Reihe von neuartigen Services, zum

Beispiel einen digitalen Diebstahlschutz mit Bewegungsalarm, Unterstützung bei

der Wiederbeschaffung sowie einen Notfallassistenten (eCall). Die Produkte

beider Unternehmen lassen sich künftig gleich im Werk schnell und einfach -

unter anderem durch vorhandene Steckplätze und Kabel - kombinieren."





"Unser Ziel ist es, ein integraler Teil der boomenden europäischenE-Bike-Branche zu werden. Dazu soll auch unsere neue Partnerschaft mit IT'S MYBIKE beitragen. Mit unseren Lösungen möchten wir OEM-Kunden maximaleFlexibilität und die neuesten digitalen Weiterentwicklungen anbieten", sagtChris Qian, Sales Manager Deutschland. "Ab Modelljahr 2022 ist daher IT'S MYBIKE-Technologie mit unserem M200 E-Bike-Antriebssystem kombinierbar.Ausbaustufen sind angedacht. Damit lassen sich perspektivisch nahtlos auch neueServices wie Informationen zu Inspektionsintervallen per App-Update nachrüsten."Ein besonderes Merkmal der Bafang-E-Bike-Systeme ist die Modalität, die esermöglicht, verschiedene Komponenten - auch externe - zu verbinden. Bereitsjetzt entwickeln Bafang und IT'S MY BIKE gemeinsam Angebote für Kunden wie denE-Mobilitätsanbieter SMAFO aus Paderborn und die E-Bike Manufaktur fürUtility-Bikes Urban Drivestyle aus Berlin.Über BafangBafang, einer der führenden Hersteller von Komponenten für die E-Mobilität undkompletten E-Antriebssystemen, entwickelt seit 2003 Komponenten undKomplettsysteme für Fahrzeuge mit Elektroantrieb. Bafang ist an der Börse vonShanghai notiert (603489.SS). Das Unternehmen konzentriert sich auf alleglobalen E-Mobility-Trends der Zukunft: seien es individuelle E-Bikes,E-Kickscooter oder Verleih-und Sharing-Systeme. Bafang beschäftigt weltweitnahezu 1.000 Mitarbeiter an zehn Standorten. Die Firmenzentrale mit Entwicklungund Produktionszentrum befindet sich in Suzhou (VR China), in der Nähe vonShanghai. Bafang hat Verkaufs-und Servicebüros in den Niederlanden, den USA, inDeutschland, in Japan und in Taiwan, China. In der kürzlich eröffnetenFertigungsanlage in Polen werden vorrangig Mittelmotor-Antriebe für dieeuropäischen Märkte produziert.Webseite: http://www.bafang-e.com / E-Mail: mailto:info@bafang-e.comUnternehmensportrait IT'S MY BIKEIT'S MY BIKE ist eine Marke der IoT Venture GmbH. Das Unternehmen entwickelt undvertreibt GPS-Tracker, die in Verbindung mit einer App eine neuartigeServicewelt für E-Bikes eröffnen. Bei seinen Produkten setzt IT'S MY BIKE aufden innovativen Funkstandard Narrowband NB-IoT. NB-IoT ist als sogenannteLow-Power Wide Area Network (LPWAN)-Technologie mit niedrigem Energiebedarfsowie hoher Gebäudedurchdringung und Reichweite eine kostengünstige Lösung fürdas Internet der Dinge. Weiterer Vorteil: Die Technologie nutzt die bestehendenNetze. Die Tätigkeit von IT'S MY BIKE umfasst die Entwicklung der Hard- undSoftware (Embedded Systems) und die Bereitstellung der notwendigenDatenplattform (Cloud Lösung).