AMSTERDAM (dpa-AFX) - Der Farben- und Lackhersteller AkzoNobel hat wegen steigender Rohstoffpreise seine Prognose leicht anpassen müssen. Die Umsatzrendite soll sich im Zeitraum 2021 bis 2023 jährlich im Schnitt um rund 50 Basispunkte verbessern, wie das niederländische Unternehmen im Zuge der Vorlage der Geschäftszahlen für das zweite Quartal am Mittwoch in Amsterdam mitteilte. Bislang war AkzoNobel von dieser Renditesteigerung für das laufende Jahr ausgegangen. Die Aktie fiel in den ersten Handelsstunden.

Die steigenden Rohstoffpreise hätten sich zu einer "Krisensituation" entwickelt, sagte Konzernchef Thierry Vanlancker im Gespräch mit der Nachrichtenagentur Bloomberg. Er erwarte allerdings nicht, dass diese Preisentwicklung mit der bisherigen Geschwindigkeit weiter voranschreite. Vielmehr dürften sich die Preise bis Ende des laufenden Jahres langsam auf ein stabiles Niveau einpendeln. Der Manager will strikt auf die Kosten achten und auch versuchen, die höheren Rohstoffkosten über Preiserhöhungen an die Kunden weiterzugeben.