Unternehmensnachfolge: VR Equitypartner beteiligt sich an Glas- und Sicherheitsglas-Spezialist Glas Strack

PRESSEMITTEILUNGUnternehmensnachfolgeGlas Strack wurde 1933 gegründet und zählt heute zu den führenden Anbietern seiner Art am deutschen Markt. Die innovative Produktpalette des in dritter Generation familiengeführten Unternehmens umfasst Einscheiben-Sicherheits-, Verbund-Sicherheits-, Isolier-, Spezial- und lackiertes Glas sowie Digitaldrucke. Glas Strack deckt mit seinen rund 90 Mitarbeitern die gesamte Wertschöpfungskette vom Zuschnitt und der Glasveredlung bis zum Versand mit eigener Logistik ab und kann so individuelle Kundenbedürfnisse umfassend und flexibel bedienen. Neben dem Vertrieb an Glas-Verarbeiter, Bauunternehmen und andere handwerkliche Betriebe vertreibt der Glas-Spezialist zusätzlich über seinen Onlineshop „Glas Star" maßgeschneiderte Einzelanfertigungen an private DIY-Kunden.