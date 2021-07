Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Aktien Europa Kurserholung geht weiter - Berichtssaison gibt Rückenwind Die Erholung vom Kursdebakel zu Wochenbeginn hat sich am Mittwoch an Europas Börsen mit kräftigen Gewinnen weiter fortgesetzt. Dabei entfaltet inzwischen auch die Berichtssaison zunehmend ihre Wirkung am Markt. So trieben am Mittwoch auch einige …