Helena gibt strategische Partnerschaft mit Energy Vault bekannt

Energy Vault Commercial Demonstration Unit - Arbedo-Castione, Switzerland. (Photo: Business Wire)

Die strategische Partnerschaft unterstützt die Expansion von Energy Vault über das riesige Netzwerk von Helena, konzentriert sich jedoch auf die Beschleunigung der Einführung der transformativen Technologie des Unternehmens durch globale Energieversorger, insbesondere seiner fortschrittlichen Innovationen zur Materialsanierung. Die einzigartige Anwendung der Materialwissenschaft auf das Hauptenergiespeichermedium – die Verbundblöcke – ermöglicht die Verwendung alternativer Materialien, um umweltschädliche Substanzen wie Beton zu ersetzen, der 7–8 % der Treibhausgasemissionen ausmacht. Darüber hinaus kann die Technologie das Recycling verschiedener bereits vorhandener Abfallmaterialien ermöglichen, was im Gegenzug großen Versorgungs- und Industrieunternehmen hilft, finanzielle und ökologische Verbindlichkeiten in Infrastrukturanlagen umzuwandeln, um ihren Übergang zu einem vollständig kreislauforientierten Wirtschaftsansatz zu unterstützen. So können beispielsweise Kohleascheabfälle und ausgediente Rotorblätter von Windkraftanlagen von Deponien in maßgeschneiderte Verbundblöcke umgeleitet werden, die die schwerkraftbetriebenen Systeme des Unternehmens verankern. Durch die Maximierung der Nutzung von Boden-, Sand- und Abfallmaterialien aus der Region, einschließlich der Produktion fossiler Brennstoffe, reduziert das Design der Lieferkette von Energy Vault die Auswirkungen von Treibhausgasen aus dem Transportsektor und erhöht gleichzeitig die Arbeitsplätze für die lokale Wirtschaft. Das Endergebnis ist eine End-of-Life-Lösung für Materialien, die schwer abbaubar sind und negative Auswirkungen auf die Umwelt haben können. Diese vorteilhafte Wiederverwendung vermeidet Abfall und ermöglicht die kontinuierliche Nutzung lokaler Ressourcen im Rahmen einer Kreislaufwirtschaft.