BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundesregierung hat eine Woche nach dem Beginn der Hochwasserkatastrophe eine Soforthilfe von 200 Millionen Euro beschlossen. Mittel in derselben Höhe sollen die betroffenen Länder beisteuern, so dass insgesamt bis zu 400 Millionen Euro bereit stehen. Finanzminister Olaf Scholz (SPD) machte anschließend deutlich, dass der Bund bei Bedarf auch mehr Geld zur Verfügung stellen werde. "Wir werden das tun, was erforderlich ist."

"An Geld wird es nicht scheitern", betonte auch Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU). "Dafür zahlen die Leute ja Steuern, dass ihnen in solchen Situationen geholfen wird."