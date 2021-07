Blackhawk Growth verzeichnet einen jährlichen Umsatzrekord von 3.934.000 CAD

Vancouver, British Columbia – 21. Juli 2021 – Blackhawk Growth Corp. (CSE:BLR; Frankfurt:0JJ; US-OTC:BLRZF) (das „Unternehmen“) freut sich, für das am 30. Juni 2021 zu Ende gegangene Geschäftsjahr einen ungeprüften Bruttoumsatz von rund 3.934.000 CAD aus seinen vollständig unternehmenseigenen Portfoliounternehmen bekannt zu geben. Die wichtigsten Portfoliounternehmen, die für diesen Rekordumsatz verantwortlich sind, waren SAC Pharma Partners USA, Inc. („SAC Pharma“) und Noble Line Inc. („Noble“). Blackhawk konzentriert sich weiterhin auf die Umsetzung seiner Geschäftspläne.