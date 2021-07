Ölpreise ziehen wieder an

London 21.07.2021 - Die Ölpreise bewegen sich am Mittwoch leicht nach oben. Die Marktteilnehmer schauen auf den überraschenden Anstieg der US-Rohölbestände. Es herrscht eine gewisse Ernüchterung hinsichtlich der Entwicklung der Nachfrage.



Für Brent- und WTI-Rohöl geht es am Mittwoch wieder leicht nach oben. Damit kommt es zu einer leichten Gegenbewegung nach den jüngsten Kursverlusten, die sich ergaben, nachdem das American Petroleum Institute einen Anstieg der Rohölbestände meldete.





Dort wurde gestern bekannt gegeben, dass die Rohölbestände in den USA in der vergangenen Woche um 806.000 Barrel angestiegen sind. Gleichzeitig wurde ein Anstieg der Benzinbestände um 3,3 Mio. Barrel gemeldet, während die Bestände der Destillate um 1,2 Mio. Barrel zurückgegangen sind. Für den wichtigen Standort Cushing, Oklahoma wurde ein Rückgang der Bestände um 3,6 Mio. Barrel gemeldet.Am Nachmittag sind die offiziellen Bestandsdaten der Energy Information Administration fällig.Der Markt steht derweil weiter unter dem Eindruck der Einigung der OPEC+ Staaten zu den Fördermengen. Diese schien erforderlich, da die Marktteilnehmer in der zweiten Jahreshälfte einen starken Nachfrageanstieg erwarten. Nun aber sorgt das Aufkommen der Delta-Variante des Coronavirus für Verunsicherung. In einigen Ländern wurde bereits auf die steigenden Infektionszahlen mit neuen Einschränkungen reagiert.Ein Analyst von Infrastructure Capital Management sagte laut Bloomberg, dass die Delta-Variante den Anstieg der Nachfrage dämpft. Vor allem der internationale Reiseverkehr dürfte weiterhin beeinträchtigt bleiben.Brent-Rohöl steigt um 1,2 Prozent auf 70,16 USD/Barrel, WTI-Rohöl legt um 1,1 Prozent auf 67,93 USD/Barrel zu.