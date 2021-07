MORGAN STANLEY stuft Zurich Insurance Group auf 'Positiv'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Zurich vor Zahlen von 420 auf 430 Franken angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Aktie des Schwizer Versicherer sei im Vergleich zu anderen Assekuranzen günstig bewertet, geht aus einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie des Instituts hervor. Zurich sei eine der Empfehlungen von Morgan Stanley./mf/misVeröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2021 / 04:00 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.