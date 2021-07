Was für ein Auftakt – dynaCERT glänzt heute mit einem kräftigen Anstieg. Schließlich wird die Aktie rund neun Prozent nach vorne katapultiert. Der Preis für ein Papier beträgt damit nun 0,25 EUR. Wie geht die Reise in den kommenden Tagen weiter? Zur Charttechnik:

Die Technische Analyse gibt nach einem solchen Kursschub grünes Licht. Dieses Plus katapultiert die Aktie nämlich bis an ein wichtiges Top. Bis zum Monatshoch fehlen nun schließlich nur noch rund zehn Prozent. Dieses Hoch liegt bei 0,28 EUR. Wir können uns also auf einen packenden Zweikampf zwischen Bullen und Bären einstellen.

Wem es eher um die langfristige Perspektive geht, der schaut aktuell mit einem weinenden Auge auf den 200er-Durchschnittskurs. Da dieser Indikator bei 0,34 EUR notiert und dadurch eher für fallende Kurse spricht. Mit dem heutigen Tag stemmt sich die Aktie also gegen ihren langfristigen Abwärtstrend.

Fazit: Wie es bei dynaCERT weitergeht, lesen Sie in unserem brandaktuellen Sonderreport. Hier kostenfrei lesen.