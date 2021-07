NORDLB stuft DAIMLER AG auf 'Halten'

HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat das Kursziel für Daimler nach Zahlen von 75 auf 71 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Der Autokonzern habe starke Halbjahreszahlen vorgelegt, schrieb Analyst Frank Schwope in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Diese dürfte sich allerdings im zweiten Halbjahr nicht so einfach fortschreiben lassen. Dies verdeutliche auch die verschlechterte Absatzprognose des Vorstands./edh/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2021 / 10:25 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2021 / 10:34 / MESZ





