---------------------------------------------------------------------------

Pressemitteilung



CTS EVENTIM setzt internationalen Expansionskurs mit EVENTIM LIVE ASIA fort

* Gründung von EVENTIM LIVE ASIA mit Sitz in Singapur

* Jason Miller übernimmt Leitung



* CEO Klaus-Peter Schulenberg: "Ein weiterer wichtiger Schritt, um weltumspannend Tourneen und Ticketing anzubieten"



München/Singapur, 21. Juli 2021. CTS EVENTIM, einer der führenden internationalen Ticketing- und Live Entertainment-Anbieter, setzt seinen globalen Expansionskurs ungeachtet der Corona-Krise konsequent fort: Nach Gründung eines Joint Ventures mit US-Promoter Michael Cohl im vergangenen Jahr geht das Veranstalter-Netzwerk EVENTIM LIVE jetzt mit EVENTIM LIVE ASIA in Fernost an den Start. An der Spitze der neuen Gesellschaft steht als CEO Jason Miller, der zuvor die Tour-Aktivitäten von Live Nation Entertainment in Asien und im Nahen Osten verantwortete. EVENTIM LIVE ASIA mit Sitz in Singapur wird sich auf die dynamisch wachsenden Live Entertainment-Märkte von China, Japan, Südkorea, Singapur, Hongkong, Taiwan, Indonesien, Thailand, Vietnam, Malaysia und den Phillippinen konzentrieren.

Neben EVENTIM LIVE ASIA umfasst das Veranstalter-Netzwerk von CTS EVENTIM 36 Promoter in 15 Ländern. In seinem viel beachteten Veranstalter-Ranking kürte das US-Musikmagazin Pollstar EVENTIM LIVE für 2020 zur Nummer zwei weltweit und sogar zur Nummer eins in Europa.



Klaus-Peter Schulenberg, CEO von CTS EVENTIM, betonte: "Nach unserem Joint Venture mit Michael Cohl auf dem US-Markt ist die Gründung von EVENTIM LIVE ASIA ein weiterer, zentraler Schritt zur Umsetzung des strategisches Ziels, weltumspannend Tourneen und Ticketing anzubieten. Dies ist ein weiterer Beleg dafür, dass CTS EVENTIM wie angekündigt aus der Corona-Krise gestärkt hervorgehen wird."



Jason Miller arbeitete in seiner Karriere mit den weltweit bekanntesten Künstlern und Marken zusammen. Er produzierte 80 Prozent der umsatzstärksten Asien-Tourneen des letzten Jahrzehnts für westliche Künstler, darunter Bruno Mars, Coldplay, Madonna, Maroon 5, U2 und viele andere. Bevor er zu Live Nation kam, arbeitete Miller bei der Künstleragentur Creative Artists Agency (CAA) und war maßgeblich an der Entwicklung der Karrieren von prominenten Kunden wie Beyoncé, Jimmy Fallon, Kanye West, Stevie Wonder und vielen anderen beteiligt.