Tokenisierung limitierter UhrwerkeWer bei DuBois et fils ein historisches Schweizer Uhrwerk "Kaliber AS-1895"erwirbt, erhält einen Token mit dazu. Der Preis für diesen ersten DBF-Token (=ein Uhrwerk mit einem Token) beträgt CHF 95.00.Der Token ist der "digitale Zwilling" des Uhrwerks, wird beim Kauf mitübertragen und ist der Nachweis für das Eigentum. Die Ausgabe der Token wirdüber eine Blockchain-Technologie (https://www.swissvaluechain.swiss/)abgewickelt. Diese schafft Transparenz, schützt vor Fälschungen und sorgt dafür,dass die Herkunft des Uhrwerks auch noch viele Jahre später zurückverfolgtwerden kann.Produziert werden nur limitierte Uhrenserien. Bereits jetzt ist die Nachfrage sogross, dass der Verkauf auf maximal ein Uhrwerk mit Token pro Person beschränktwerden musste.Uhrenproduktion begleitenBisher hat DuBois et fils fertige Produkte verkauft. Mit dem Tokenisieren derhistorischen Uhrwerke definiert die älteste Schweizer Uhrenfabrik das Erlebnisder Uhrenproduktion neu. Käufer:innen können damit das eigene Uhrwerk auf seinemWeg in die Zukunft begleiten.Das heisst: Wer ein Uhrwerk mit einem Token erwirbt, profitiert nicht nur vonSpezialkonditionen, sondern auch von neuen Erfahrungen. Die Tokenisierung derUhrwerke ermöglicht es, den Produktionsprozess - vom Uhrwerk in die (eigene) Uhr- hautnah mitzuerleben und die weitere Reise der Uhr zu dokumentieren.Innovation führt in die ZukunftDie Geschichte von DuBois et fils beginnt 1785. CEO Thomas Steinemann bewahrtdie Kunst der traditionellen Herstellung von mechanischen Schweizer Uhrwerken,hält sie lebendig und macht sie künftigen Generationen zugänglich. Mit derTokenisierung von Schweizer Uhrwerken setzt DuBois et fils neue Massstäbe. Dieerstmalige Gelegenheit, Teil dieser neuen Ära zu werden und ein Uhrwerk mitDBF-Token "Kaliber AS-1895" zu erwerben: Mittwoch, 21. Juli, ab 17 Uhr, aufduboisfils.swiss im Online-Shop.Mehr über den DBF-Token Kaliber AS-1895(https://duboisfils.ch/de/dbf-token/kaliber-1895) | Erklärvideo(https://www.youtube.com/watch?v=Y1k4K9TPy8o) | Mehr über DuBois et fils(https://duboisfils.ch/de/dubois-et-fils)